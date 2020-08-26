سامح حمدي يكشف آليات صرف مستحقات حكام كرة الطائرة





وأضاف سامح حمدي في تصريحات خاصة لـ صدي البلد : تم تحديد ثلاث مراحل لصرف مستحقات الحكام الا ان بعض الحكام سقطو من المرحلتين وبالتالي تم صرف باقي المستحقات للمتأخرين علي أن تكون المرحلة الثالثة والاخيرة لجميع الحكام الذي سقطوا من المرحلتين السابقتين .





وأكمل: تم تحويل نظام المستحقات للبنك وسيتم صرفها عن طريق الكارت الممغنط "فيزا" بعد فتح حساب بنكي خاص للإتحاد لصرف مستحقات الحكام وسيتم عن طريقه تحويل مرتبات ومستحقات الحكام شهريا .





وأوضح : يتم تحويل الآليات لتكون مثل العمل في المؤسسات حتي يكون نظام دورى يستمر فيه القادم من بعدي منعا لوقوع الاخطاء .





واختتم سامح حمدي تصريحاته قائلا : ليست مسؤولية المجلس الحالي الحكام الذي سقطو من المرحلتين السابقتين الا اننا مكلفين بإعادة المستحقات لهم خلال الفترة المقبلة .

أكد سامح حمدي رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة الاتحاد المصري لكرة الطائرة أنه تم صرف جميع مستحقات الحكام علي مرحلتين ويتبقي مرحلة واحدة فقط وسيتم خلالها إنهاء كل المستحقات .