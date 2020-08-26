AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

النشرة الاقتصادية.. ارتفاع أسعار الذهب وتراجع الدولار ..المنيا أول محافظة تستخدم التصوير الفضائي فى تحديد مخالفات البناء..و 50 مركزا لاستلام الأقطان في 4 محافظات

الأربعاء 26/أغسطس/2020 - 04:13 م
صدى البلد
Advertisements
قسم الاقتصاد

يستعرض موقع صدى البلد الإخباري، فى نشرته الاقتصادية اليوم الاربعاء 26 اغسطس 2020 ، أهم الأخبار الخاصة بالجانب الاقتصادي المصري، وأبرز الخدمات المقدمة من الموقع للقراء، التي جاء في مقدمتها ارتفاع اسعار الذهب وتراجع الدولار والمنيا أول محافظة تستخدم التصوير الفضائي فى حصر أماكن مخالفات البناء


المنيا أول محافظة تستخدم التصوير الفضائي فى حصر أماكن مخالفات البناء

أتاحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية منظومة التصوير الفضائي بمحافظة المنيا كنموذج أول باستخدام الأقمار الصناعية والتكنولوجيا المتطورة في متابعة تراخيص البناء والمخالفات، وذلك لمتابعة الأعمال بمزيد من الدقة.


كما قامت الوزارة بالتعاون مع إدارة المساحة العسكرية في تطوير مركز المتغيرات المكانية بديوان عام المحافظة وربطه بالمركز الرئيسي، وتقدم اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، بخطاب شكر إلي وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية على جهودها في رفع الكفاءة الفنية لمركز المتغيرات ورفع الكفاءة الفنية للأعمال التي تتم بديوان عام المحافظة من خلال إتاحة التصوير الفضائي، والتي وضعت المنيا كنموذج أول يستخدم التكنولوجيا الحديثة وتطبيقات صور الأقمار الصناعية على مستوى الجمهورية.

 

جنيهان انخفاضا في أسعار الذهب اليوم الأربعاء

انخفضت أسعار الذهب اليوم الأربعاء خلال منتصف التعاملات  بقيمة جنيهين مع فتح التعامل على الذهب في سوق الصاغة بمصر، وهبوط عيار 21، وهو الأكثر رواجًا في مصر إلى 844 جنيها للجرام.

 

تراجع أسعار الدولار في البنوك اليوم الأربعاء.. تفاصيل

تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه في عدد من البنوك خلال تعاملات اليوم الأربعاء الموافق 26-8-2020،بمتوسط قرشا واحدا،  بعد هبوطه أمس بمعدل 4 قروش.

وسجل متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري نحو 15.84 جنيه للشراء و 15.94 جنيه للبيع.

 


البورصة تربح 722 مليون جنيه وسط تباين أداء المؤشرات

اختتم البورصة المصرية، تعاملات اليوم الاربعاء على تباين أداء مؤشراتها وسط تراجع مؤشر البورصة الرئيسي ايجي اكس 30 المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بنسبة 0.07% ليغلق عند مستوى 11454 نقطة.

 

وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بنحو 722 مليون جنيه  ليغلق عند مستوى 628.782 مليار جنيه، مقابل 628.060 مليار جنيه.

 

وزارة قطاع الأعمال العام: 50 مركزًا لاستلام الأقطان من المزارعين في 4 محافظات

تواصل اللجنة التنفيذية المنبثقة عن اللجنة الوزارية للقطن، برئاسة هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، متابعة تطبيق النظام الجديد لتداول القطن في محافظات الفيوم وبني سويف والبحيرة والشرقية لموسم ‪2020-2021

 

وتم تحديد 50 مركزًا لتجميع واستلام الأقطان من المزارعين موزعة على المراكز الإدارية بالمحافظات الأربع وفقا للمساحات المزروعة بالقطن بواقع 19 مركزًا في البحيرة، 15 في الشرقية، 7 في بني سويف، 9 في الفيوم.

 

 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تباين مؤشرات البورصة بختام التعاملات.. ورأسمالها السوقي يرتفع 2 مليار جنيه

لرصد مخالفات البناء بـ"الأقمار الصناعية".. وزيرة التخطيط تفتتح المركز الوطني للبنية المعلوماتية المكانية

بدقة 70 سم .. التخطيط تطلق وحدة لرصد مخالفات البناء بـ الأقمار الصناعية

وزارة التخطيط: مركز البنية المعلوماتية يوفر يوميًا تصويرا لمصر عن طريق الأقمار الصناعية

خلال عام.. تقنية جديدة لمراقبة المشروعات والمباني.. تطوير البنية المعلوماتية والربط المكاني خلال العام القادم برعاية التخطيط

برلمانى يكشف مزايا افتتاح مركز لرصد مخالفات البناء بالأقمار الصناعية

ترشيحاتنا

لازم تخافوا.. مستشار الرئيس يحذر من كورونا: لم تنته بعد

قاصر تتهم شاب بالتعدي عليها جنسيا بالشرقية.. والتحريات: راحت بمزاجها

وظائف شاغرة فى جامعة سعودية .. تفاصيل

خفوا العبء..مستشار الرئيس للصحة: ممكن تتعالج في 3 أيام بدل أسبوع

تعرف على مصروفات الخدمات التعليمية للراسبين والمُلتحقين بنظام الساعات المعتمدة بالجامعات

أول صورة لـ روان بنت حسين بعد إصابتها بكسر في الركبة.. شاهد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أول صورة لـ روان بنت حسين بعد إصابتها بكسر في الركبة.. شاهد

لأول مرة.. جيلى تكشف عن التصميم الداخلي لـ بريفيس 2021 |صور

مذاق مختلف.. طريقة عمل القهوة الخضراء السعودية