النشرة الاقتصادية.. ارتفاع أسعار الذهب وتراجع الدولار ..المنيا أول محافظة تستخدم التصوير الفضائي فى تحديد مخالفات البناء..و 50 مركزا لاستلام الأقطان في 4 محافظات

يستعرض موقع صدى البلد الإخباري، فى نشرته الاقتصادية اليوم الاربعاء 26 اغسطس 2020 ، أهم الأخبار الخاصة بالجانب الاقتصادي المصري، وأبرز الخدمات المقدمة من الموقع للقراء، التي جاء في مقدمتها ارتفاع اسعار الذهب وتراجع الدولار والمنيا أول محافظة تستخدم التصوير الفضائي فى حصر أماكن مخالفات البناء





المنيا أول محافظة تستخدم التصوير الفضائي فى حصر أماكن مخالفات البناء

أتاحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية منظومة التصوير الفضائي بمحافظة المنيا كنموذج أول باستخدام الأقمار الصناعية والتكنولوجيا المتطورة في متابعة تراخيص البناء والمخالفات، وذلك لمتابعة الأعمال بمزيد من الدقة.





كما قامت الوزارة بالتعاون مع إدارة المساحة العسكرية في تطوير مركز المتغيرات المكانية بديوان عام المحافظة وربطه بالمركز الرئيسي، وتقدم اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، بخطاب شكر إلي وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية على جهودها في رفع الكفاءة الفنية لمركز المتغيرات ورفع الكفاءة الفنية للأعمال التي تتم بديوان عام المحافظة من خلال إتاحة التصوير الفضائي، والتي وضعت المنيا كنموذج أول يستخدم التكنولوجيا الحديثة وتطبيقات صور الأقمار الصناعية على مستوى الجمهورية.

جنيهان انخفاضا في أسعار الذهب اليوم الأربعاء

انخفضت أسعار الذهب اليوم الأربعاء خلال منتصف التعاملات بقيمة جنيهين مع فتح التعامل على الذهب في سوق الصاغة بمصر، وهبوط عيار 21، وهو الأكثر رواجًا في مصر إلى 844 جنيها للجرام.

تراجع أسعار الدولار في البنوك اليوم الأربعاء.. تفاصيل

تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه في عدد من البنوك خلال تعاملات اليوم الأربعاء الموافق 26-8-2020،بمتوسط قرشا واحدا، بعد هبوطه أمس بمعدل 4 قروش.

وسجل متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري نحو 15.84 جنيه للشراء و 15.94 جنيه للبيع.





البورصة تربح 722 مليون جنيه وسط تباين أداء المؤشرات

اختتم البورصة المصرية، تعاملات اليوم الاربعاء على تباين أداء مؤشراتها وسط تراجع مؤشر البورصة الرئيسي ايجي اكس 30 المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بنسبة 0.07% ليغلق عند مستوى 11454 نقطة.

وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بنحو 722 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 628.782 مليار جنيه، مقابل 628.060 مليار جنيه.

وزارة قطاع الأعمال العام: 50 مركزًا لاستلام الأقطان من المزارعين في 4 محافظات

تواصل اللجنة التنفيذية المنبثقة عن اللجنة الوزارية للقطن، برئاسة هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، متابعة تطبيق النظام الجديد لتداول القطن في محافظات الفيوم وبني سويف والبحيرة والشرقية لموسم ‪2020-2021

وتم تحديد 50 مركزًا لتجميع واستلام الأقطان من المزارعين موزعة على المراكز الإدارية بالمحافظات الأربع وفقا للمساحات المزروعة بالقطن بواقع 19 مركزًا في البحيرة، 15 في الشرقية، 7 في بني سويف، 9 في الفيوم.