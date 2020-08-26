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مرأة

دراسة صادمة : الأحلام استكمال للحياة اليومية وليس لها معنى

الأربعاء 26/أغسطس/2020 - 04:37 م
الاحلام
الاحلام
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رشا عوني
كشفت دراسة علمية حديثة مفاجآت عن الأحلام خلال النوم ، حيث أوضحت أنها ليست سوى استمرارًا للحياة اليومية وليس لها أي معاني خفية كما يعتقد البعض . 

وبحسب ما نشره موقع صحيفة daily mail البريطانية ، فقد نجح خبراء في جامعة كامبريدج ، في ابتكار تقنية لتحليل الأحلام تلقائيًا باستخدام أداة تدعى"Dreamcatcher" . 

وقام الفريق البحثي بدراسة أكثر من 20 ألف تقرير أحلام، ووجدوا أن ما نحلم به هو استمرار لما يحدث في الحياة اليومية.

وفقا لما يسميه علماء النوم "فرضية الاستمرارية"، تعكس أحلامنا ما نختبره في حياتنا الحقيقية والأداة الجديدة تثبت هذه النظرية.

وأجريت الدراسة البريطانية على شرائح وشخصيات مختلفة منهم طلاب وفنان ورجال أعمال ، وتشير النتائج إلى أنه من الممكن بناء تقنيات مستقبلية تسد الفجوة المتسعة الحالية بين الحياة الواقعية والحلم لتحديد العقل النائم.

وقال الباحثون القائمون على الدراسة: "بالنسبة لأولئك الذين يعانون من الكوابيس أثناء النوم، فإن تفسير الأحلام ليست سوى طريقة علاج جزئية"، فيما يشير الفريق إلى أن أداتهم يمكن استخدامها لمساعدة الأشخاص على تحديد الحالات العاطفية الكامنة، والتعامل مع أحداث الحياة الهامة.

كما أكدت نتائج الدراسة أن النساء يميلون في أحلامهم إلى التفاعلات الودية، وهن أقل عدوانية في الأحلام من الرجال، كما أن المكفوفين يحلمون بطرق مماثلة لعامة الناس، لكن النتائج توضح أنهم يميلون للحلم بشخصيات خيالية.

ويسعى الباحثون لدمج التقنية الحديثة بتطبيق الهواتف الذكية حتى يمكن للمستخدمين من خلال تسجيل أحلامهم بطريقة سهلة.
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