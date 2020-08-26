بث حفل عمرو دياب لايف على أنغامي مع ڤودافون ميوزك

أضاف تطبيق أنغامي للتوّ تحديثًا جديدًا وهو بث الحفلات الموسيقية مباشرةً عبر التطبيق، وهو ما يتيح المجال أمام المشتركين لمشاهدة نجومهم المفضّلين وهم يغنّون لهم بالصوت والصورة.

واختارت أنغامي أن تفتتح موسم الحفلات live concerts المباشرة مع "الهضبة" عمرو دياب، وذلك على قاعدة "إن لم تذهب إلى الحفل، نأتي بها إليك".

وسيكون متابعو أنغامي في مصر على موعد مع حفل Vodafone MUSIC الخاص بالفنان عمرو دياب، يوم الجمعة 28 أغسطس فى الخامسة مساء، وهو حفل يذاع اونلاين فقط عبر أنغامي وليس حفل بجمهور مباشر من الساحل الشمالي.

وسيتمكّن عشّاق عمرو دياب المتواجدين في مصر من مشاهدة حفله حصريًا عبر تطبيق أنغامي، وكل ما عليهم فعله هو الحصول على بطاقاتهم من خلال التطبيق، لتصبح كل "أماكن السهر" مفتوحة أمامهم.