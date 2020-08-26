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أخبار البلد

أهم الأخبار.. مدبولى يعلن إجراءات مشددة لمواجهة الموجة الثانية من كورونا.. وتصعيد يونانى جديد مع تركيا بسبب ترسيم الحدود مع مصر

الأربعاء 26/أغسطس/2020 - 04:39 م
صدى البلد
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صدى البلد
نشر موقع صدى البلد الإخباري عددا من الموضوعات والأخبار نستعرضها من خلال التقرير التالي..


عرضت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، خلال اجتماع مجلس الوزراء، اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، آخر المُستجدات الخاصة بموقف فيروس كورونا المستجد،


وصفت حكومة الوفاق الليبية الموالية لتركيا اليوم الأربعاء الاحتجاجات الشعبية المناهضة لها فى ليبيا بـ أحداث الشغب، واستمرت المظاهرات فى العاصمة طرابلس ومناطق الغرب الليبى يومها الرابع، رفضًا لفوضى الميليشيات وتردى الأوضاع المعيشية.


جريمة جديدة تضاف إلى سجل الجرائم العرقية التي وقعت في ظل إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وحوادث العنف من قبل السلطات الأمريكية متمثلة في الشرطة تجاه المواطنين أصحاب البشرة السوداء.


أعلن رئيس الوزراء اليوناني، كيرياكوس ميتسوتاكيس، اليوم الأربعاء، عن اعتزام حكومته تقديم مشروع قانون قريبا لتمديد المياه الإقليمية لليونان في البحر الأيوني من ستة إلى 12 ميلا بحريا، كما أشاد بأهمية اتفاقية الحدود البحرية مع مصر.


أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) المواعيد الخاصة باستكمال مشوار نصف نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا، وقرر  الكاف ، أن  يحل الزمالك  ضيفًا على الرجاء المغربي، يوم 25  سبتمبر المقبل، قبل أن يحل الأهلي ضيفًا على الوداد، يوم 26 من الشهر ذاته، في لقاء الذهاب.


أقلعت طائرتا نقل عسكريتان من مصر متجهة إلى مطار رفيق الحريرى الدولى بجمهورية لبنان الشقيقة فى عاشر رحلات الجسر الجوى محملة بأطنان من المساعدات الطبية والدوائية والغذائية تم إعدادها بمشاركة الهلال الأحمر المصرى وعدد من جمعيات المجتمع المدنى بمصر .
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