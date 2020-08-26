لتطوير 200 حضانة.. بروتوكول تعاون بين تضامن القليوبية وجمعية خير وبركة.. صور

وقعت مديرية التضامن الاجتماعي فى القليوبية اليوم بروتوكول تعاون مع جمعية خير وبركة لتطوير 22 حضانة تابعة لـ 16 جمعية بتكلفة تصل إلى 2 مليون و108 آلاف جنيه كمرحلة أولى لمشروع التطوير.





وقال اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية ان المشروع يستهدف في جميع مراحله تطوير 200 قاعة حضانة بتكلفة تصل إلى 9 ملايين جنيه وذلك بهدف إتاحة فرص تعليمية وتربوية ملائمة تتوافق مع معايير الجودة القومية والدولية للأطفال في المرحلة العمرية من (3 شهور -6 سنوات) بمحافظة القليوبية من خلال إتاحة وتحسين جودة الخدمات التعليمية والتربوية الموسعة.





كما يهدف المشروع إلى تطوير وتحسين بيئة التعلم لعدد 200 قاعة دور حضانة بالجمعيات الأهلية بمحافظة القليوبية من خلال رفع الكفاءة الإنشائية وصيانة دور الحضانات القائمة وتوفير الأثاث والتجهيزات والأدوات لدور الحضانات المستهدفة في محافظة القليوبية بنهاية العام الأول من المشروع.





كما يهدف المشروع لتنمية قدرات عدد 200 معلمة من معلمات رياض الأطفال بالحضانات المستهدفة وتدريبهن على طرق وأساليب التعلم والتربية الحديثة وفقا لمعايير الجودة القومية والدولية التي تؤدي للنمو الجسدي والعقلي والنفسي السليم للطفل، وذلك من خلال تنظيم مجموعة من البرامج التدريبية والدعم الفني، بنهاية فترة المشروع والمساهمة في تحسين المستوى التعليمي والتربوي والبدني والنفسي والمهاري لعدد 3000 طفل متردد على دور الحضانات المستهدفة من تدشين المشروع بمحافظة القليوبية.



كما يهدف المشروع إلى المساهمة في تحسين مستوي الوعي والتعليم لعدد 3000 شخص من أولياء أمور الأطفال الملتحقين بدور الحضانات المستهدفة من خلال تنظيم برنامج محو الأمية، وأنشطة توعوية بأهمية هذه المرحلة في بناء شخصية الأطفال وكيفية التعامل مع الخصائص الصحية والنفسية والسلوكية لهم .



وأكد المحافظ أن المحافظة ستولي اهتماما بالغا بالمشروع خلال الفترة القادمة باعتباره مهمة قومية لأنه يتعلق بمستقبل أطفال المحافظة، خاصة وأن عمل هذا المشروع هو استثمار فى مستقبل أولادنا لبناء شخصيتهم وتطوير إمكانياتهم لخلق أجيال قادرة على مواجهة تحديات المستقبل من خلال مشروع متكامل يهتم بالنشء وأولياء الأمور والمعلمات في ذات الوقت.