AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

لتطوير 200 حضانة.. بروتوكول تعاون بين تضامن القليوبية وجمعية خير وبركة.. صور

الأربعاء 26/أغسطس/2020 - 05:40 م
اللواء عبدالحميد
اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية
Advertisements
إبراهيم الهوارى
وقعت مديرية التضامن الاجتماعي فى القليوبية اليوم بروتوكول تعاون مع جمعية خير وبركة لتطوير 22 حضانة تابعة لـ 16 جمعية بتكلفة تصل إلى 2 مليون و108 آلاف جنيه كمرحلة أولى لمشروع التطوير.

وقال اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية ان المشروع يستهدف في جميع مراحله تطوير 200 قاعة حضانة بتكلفة تصل إلى 9 ملايين جنيه وذلك بهدف إتاحة فرص تعليمية وتربوية ملائمة تتوافق مع معايير الجودة القومية والدولية للأطفال في المرحلة العمرية من (3 شهور  -6 سنوات) بمحافظة القليوبية من خلال إتاحة وتحسين جودة الخدمات التعليمية والتربوية الموسعة.

كما يهدف المشروع إلى تطوير وتحسين بيئة التعلم لعدد 200 قاعة دور حضانة بالجمعيات الأهلية بمحافظة القليوبية من خلال رفع الكفاءة الإنشائية وصيانة دور الحضانات القائمة وتوفير الأثاث والتجهيزات والأدوات لدور الحضانات المستهدفة في محافظة القليوبية بنهاية العام الأول من المشروع.

كما يهدف المشروع لتنمية قدرات عدد 200 معلمة من معلمات رياض الأطفال بالحضانات المستهدفة وتدريبهن على طرق وأساليب التعلم والتربية الحديثة وفقا لمعايير الجودة القومية والدولية التي تؤدي للنمو الجسدي والعقلي والنفسي السليم للطفل، وذلك من خلال تنظيم مجموعة من البرامج التدريبية والدعم الفني، بنهاية فترة المشروع والمساهمة في تحسين المستوى التعليمي والتربوي والبدني والنفسي والمهاري لعدد 3000 طفل متردد على دور الحضانات المستهدفة من تدشين المشروع بمحافظة القليوبية.

كما يهدف المشروع إلى المساهمة في تحسين مستوي الوعي والتعليم لعدد 3000 شخص من أولياء أمور الأطفال الملتحقين بدور الحضانات المستهدفة من خلال تنظيم برنامج محو الأمية، وأنشطة توعوية بأهمية هذه المرحلة في بناء شخصية الأطفال وكيفية التعامل مع الخصائص الصحية والنفسية والسلوكية لهم .

وأكد المحافظ أن المحافظة ستولي اهتماما بالغا بالمشروع خلال الفترة القادمة باعتباره مهمة قومية لأنه يتعلق بمستقبل أطفال المحافظة،  خاصة وأن عمل  هذا المشروع هو استثمار فى مستقبل أولادنا لبناء شخصيتهم وتطوير إمكانياتهم لخلق أجيال قادرة على مواجهة تحديات المستقبل من خلال مشروع متكامل يهتم بالنشء وأولياء الأمور والمعلمات في ذات الوقت.

وأكد مجدي حسين وكيل وزارة التضامن الإجتماعي أن عدد قاعات الحضانات المستهدفة كمرحلة أولى  50 قاعة تابعة لعدد 16 جمعية تابعة لإدارة التضامن الاجتماعى ( بشبين القناطر – والقناطر الخيرية) الفترة الزمنية للمرحلة الأولى من المشروع : تتراوح بين 4 و6 أشهر من 26/8/2018 إلى 31/12/2020 بإجمالي 2 مليون جنيه و108 آلاف جنيه.

كما يتضمن المشروع رفع كفاءة 50 معلمة بالحضانات المستهدفة كمرحلة أولى ورفع كفاءة عدد 22 مديرة بالحضانات المستهدفة كمرحلة أولى وتمكين مجالس إدارات الجمعيات التابع لها الحضانات،  كمرحلة أولى وتوعية أولياء أمور الأطفال الملتحقين بالحضانات المستهدفة كمرحلة أولى.
لتطوير 200 حضانة.. بروتوكول تعاون بين تضامن القليوبية وجمعية خير وبركة.. صور
لتطوير 200 حضانة.. بروتوكول تعاون بين تضامن القليوبية وجمعية خير وبركة.. صور
لتطوير 200 حضانة.. بروتوكول تعاون بين تضامن القليوبية وجمعية خير وبركة.. صور
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مصر الخير توقع بروتوكول تعاون مع التضامن لتطوير 1350 حضانة

التضامن: الأطفال لن يرتدوا كمامات وتخصيص خط ساخن للإبلاغ عن أى إصابات بالحضانات.. فيديو

التضامن: سنرفع عدد الأطفال فى الحضانات إلى 75% فى هذه الحالة..فيديو

برتوكول تعاون لتطوير دور حضانات الجمعيات الأهلية في كفر الشيخ.. صور

لم يتم تسجيل أي إصابة.. التضامن:640 حضانة تقدمت للفتح.. فيديو

تمهيدا لافتتاحها.. نائب محافظ الوادي الجديد تتفقد الحضانات في الخارجة

ترشيحاتنا

عودة أحمد فتحي.. تشكيل الأهلي لمواجهة الجونة في الدوري

الساعة بـ 1500 جنيه.. ضبط 5 فتيات ليل يستقطبن الرجال في الشيخ زايد

عروس الجنة.. دعت أهل البلد ورحلت في عشية عرسها

تصعيد جديد مع تركيا.. اليونان عن اتفاقية الحدود البحرية مع مصر: لها أهمية تاريخية وسياسية كبيرة

حكومة الوفاق تعلن حظر تجول كليًا في ليبيا لهذا السبب

عوض تاج الدين يحذر من كورونا بشدة ويوجه رسالة هامة للأطباء

AdvertisementS

مفاجأة في قلة السجائر المحلية المعروضة| الرقابة الإدارية تضبط فسادا في "الشرقية للدخان" بـ 12 مليون جنيه

شريف إكرامي في معسكر الأهلي

عروس الجنة.. دعت أهل البلد ورحلت في عشية عرسها

الصفقة حُسمت ..أجويرو يعلن انتقال ميسي إلى مانشستر سيتي

الوطنية للانتخابات: إحالة جميع الناخبين المتخلفين عن التصويت فى انتخابات الشيوخ للنيابة العامة

رسميا.. كاف يحدد مواعيد مباريات الأهلى والزمالك فى نصف نهائي أبطال إفريقيا

تصعيد جديد مع تركيا.. اليونان عن اتفاقية الحدود البحرية مع مصر: لها أهمية تاريخية وسياسية كبيرة

حكومة الوفاق تعلن حظر تجول كليًا في ليبيا لهذا السبب

عروسة في السماء.. أزمة قلبية تمنع فتاة من فرحة ليلة العمر.. صور

اشتباه في إصابة عمار حمدي لاعب الأهلي المعار بـ قطع في الرباط الصليبي

عزت حنفى وهبة سليم.. عشماوي يروى حكايات غرفة الإعدام: شقة البطيخ وجميلة منيا القمح.. فيديو

100 مليار دولار سنويا.. خبراء: مصر على أعتاب ثورة في قطاع التصدير

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

غني بالألياف ويزيد الشبع.. 9 فوائد للبطيخ عند اتباع الريجيم

لأول مرة.. BMW تظهر M3 تورينج 2022 أثناء اختبارها.. صور

جلسة تصوير جريئة لـ جيجي حديد في شهور الحمل