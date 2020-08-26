نقل البرلمان تشيد بدور الزراعة والرى فى ترشيد استخدامات المياه

أشاد النائب محمد عبد الله زين الدين وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب بجهود حكومة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء لتبطين الترع عن طريق الخرسانة او الحجر الجيرى خاصة ان معظمها كانت ترابية محفورة فى الطين وتنبت بها الحشائش مما يؤدى الى اهدار كميات كبيرة من المياه.





ووجه " زين الدين " فى بيان له اصدره اليوم التحية والتقدير للدكتور السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الاراضى والدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى على التنسيق والتعاون بينهما لترشيد استخدامات المياه مشيدا بملف تبطين الترع الذى بدأ منذ فترة طويلة وامتد لجميع المحافظات والحكومة جعلته مشروعا قوميا واستطاعت توفير المبالغ الخاصة بتبطين الترع.





وأكد النائب محمد عبد الله زين الدين أن تبطين الترع يوفر مساحات أراضى ويضيف للرقعة المنزرعة ويقلل من الحشائش التى كانت تستهلك مياه وتوفر عمالة ونستخدم الخامات المحلية وبذلك يكون له فوائد كثيرة غير ترشيد المياه مشيرا الى ضرورة ان تعتبر جميع مؤسسات الدولة والشعب المصرى العظيم ملف ترشيد استخدامات مياه الرى والزراعة والشرب وجميع الاستخدامات الاخرى للمياه بمختلف مصادرها واحدة من اهم ملفات الأمن القومى المصرى.