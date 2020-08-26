السلطان العماني: سياستنا الخارجية قائمة على الصداقة مع الجميع

ثمن السلطان العماني هيثم بن طارق، خلال ترؤسه اجتماع مجلس الوزراء، تعاون المواطنين والمقيمين في التعامل مع الجائحة الصحية "كوفيد 19"، مما كان له دور فعال في التخفيف من حدة الآثار لهذه الجائحة.





وشدد السلطان هيثم بن طارق، على أهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية المعتمدة؛ مشيرا إلى أن الاهتمام بقضية التعليم، حيث تم الإعلان بأن يكون هذا العام عام التعليم المدمج وفق ماذكرته صحيفة الشبيبة العمانية.





وأكد السلطان العماني علي أهمية قيام المسؤولين في المؤسسات الخدمية بتسهيل إجراءات حصول المواطنين ومؤسسات الأعمال على الخدمات التي تقدمها تلك الجهات.





كما ناشد السلطان العماني علي ضرورة العمل على تسريع خطوات اكتمال الحكومة الإلكترونية في القريب العاجل.





وأوضح سلطان عمان أن السياسة الخارجية العمانية قائمة علي خدمة مصالحها المرتكزة علي حسن الجوار والحفاظ علي الثوابت العربية والصداقة مع كافة الدول الي جانب التعاون مع الجميع.