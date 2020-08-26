بدء تسجيل 4200 مقرر ورفعها على منصة المقررات الإلكترونية بجامعة المنيا

تبدأ جامعة المنيا بالتعاون مع مركز تكنولوجيا المعلومات بالجامعة تسجيل المحاضرات والمقررات لجميع الأقسام بالكليات التي تصل لأكثر من 4200 مقرر، ورفعها على منصة المقررات الإلكترونية بالجامعة، في صورة عرض تقديمي (باوربوينت) وتسجيل صوتي وشرح فيديو مدعم بانفوجراف توضيحي، بجانب تحميل أنشطة وأسئلة على كل درس بجانب شرح المحاضرة.





وقدم الدكتور مصطفى عبد النبي رئيس جامعة المنيا لأعضاء مجلس الجامعة خلال اجتماعه الأخير رؤية الجامعة في تسكين الطلاب المغتربين بالمدن الجامعية خلال العام الجامعي القادم، وآليات الارتقاء بخدماتها.





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وتتضمن شروط التسكين الجديدة ألا يزيد عدد المقيمين في الغرفة الواحدة بالمدن عن طالبين كحد أقصي وفقًا لشروط التباعد، مع تطبيق القواعد العامة المنظمة للإقامة بالمدن طبقًا للإجراءات التي تتماشي مع نمط التعليم الهجين.





وناقش المجلس تعديل بعض القواعد والتوصيات لباحثي الماجستير والدكتوراه في حالة إعارة المشرف علي الرسالة العلمية للباحث، أو سفره، بحيث يتعين علي القسم متابعة استمرار الإشراف علي رسالة الباحث، أو توصية المشرف بمشرف آخر معه علي الرسالة.





وقدم الدكتور "محمد جلال" الشكر لكليات الجامعة وطلابها على مشاركتهم الفعالة في مشروع محو الأمية طبقًا لأهداف بروتوكول التعاون مع الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار، مشيدًا بما حققته الجامعة من إنجاز بمشروع محو الأمية وتعليم الكبار على مستوي الجامعات المصرية بمحو أمية 14000 أمي.





من جانبه استعرض الدكتور عصام فرحات نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب من خلال عرض تقديمي يوضح كافة التفاصيل والإرشادات التي يجب اتباعها في تطبيق التعليم الهجين، ويشرح مقترح قطاع شئون التعليم والطلاب لآليات التطبيق، الذي ارتكز على تقسيم الطلاب وتناوبهم خلال أوقات التدريس أسبوعيًا، وتقسيم الطلاب إلى مجموعات تدريسية مصغرة.





واستعرض الدكتور مدير مركز ضمان جودة التعليم والاعتماد بالجامعة، ما تم مناقشة خلال اجتماع الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد عن بعد، من حيث تحديد الأطر الجديدة للاعتماد، وبرامج التعليم ومخرجاته وتوثيق وإدارة الأزمة بالكليات في ظل جائحة كورونا خلال الفصل الدراسي الثاني لهذا العام، إلى جانب نظم التعليم الهجين الجديد وما سيترتب عليه من تقييم ومتابعة من قبل هيئة الجودة، وآليات وقواعد رفع جميع الوثائق الخاصة بطلب زيارة المراجعة الخارجية علي النظام الالكتروني للاعتماد على موقع الهيئة.



