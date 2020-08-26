والدة أسامة فيصل تكشف سر طريقة احتفاله بهدفه فى الأهلى .. صورة





وكشفت والدة أسامة فيصل عن سر الطريقة التي احتفل بها هداف الزمالك الصاعد عقب تسجيه هدفا فى مرمى محمد الشناوى حارس النادي الأهلى عقب دقائق معدودة من نزوله لأرض الملعب .





وقالت والدة أسامة فيصل فى تصريحات لـ "صدى البلد" إن أسامة فيصل احتفل بهدفه فى مرمى النادى الأهلى بنفس الحركة التى يفعلها شقيقه الأصغر إسلام صاحب الـ 12 عاما والذى يعانى من إعاقة ذهنية ويعد من أقرب الأشخاص إلى قلبه ونعتبره جميعا البركة التى تحيط بنا فى القرية كلها وليس العائلة لما يمتلكه من قلب طيب .





ويعد أسامة فيصل أصغر لاعب سجل فى تاريخ مباريات القمة بين الأهلى والزمالك حيث بلغ عمره 19 عاما و7 شهور و 22 يوما وقت تسجيله هدف الزمالك الثالث فى مرمى محمد الشناوى حارس الأهلى يوم السبت الموافق 22 أغسطس 2020 موعد إقامة اللقاء باستاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الـ 21 للدوري موسم 2019-2020 .

أعربت والدة أسامة فيصل مهاجم نادي الزمالك ومنتخب الشباب الصاعد عن سعادتها الكبيرة بالهدف الثالث الذي أحرزه نجلها فى مرمى النادي الأهلي خلال لقاء القمة 120 بين القطبين الكبيرين .