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أخبار البلد

بينهم حاصلون على دكتوراه في الفلسفة.. السكة الحديد تكرم السائقين المتفوقين علميًا

الأربعاء 26/أغسطس/2020 - 04:42 م
تكريم العاملين بالسكة
تكريم العاملين بالسكة الحديد
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حمادة خطاب
 استقبل اليوم المهندس أشرف رسلان، رئيس هيئة السكة الحديد، عددًا من السائقين والعاملين الحاصلين على درجات الماجستير والدكتوراه في تخصصات مختلفة لتكريمهم على إنجازهم العلمي، وذلك بحضور بعض قيادات الهيئة.

وأثناء التكريم، أكد المهندس أشرف رسلان على حرصه الدائم على دفع المجتهدين من العاملين بالهيئة دائمًا للأمام، مؤكدًا على دعمه الدائم والمستمر للعاملين المتميّزين علميًا وعمليًا، وترسيخًا للمبدأ القائم على أهمية العنصر البشري كمكون أساسي من مكونات الهيئة وعنصر رئيسي من عناصر التطوير الشامل والذي تشهده السكة الحديد على كافة الأصعدة.

يُذكر أن المكرمين اليوم حاصلون على درجات الدكتوراة في الفلسفة في الآداب في اللغة العربية، وفي أثر تطبيق عمليات الخصخصة على تحسين مستوى الخدمة، والماجستير في القانون العام، وفي النقل الدولي واللوجستيات، وفي الهندسة في أمان النقل، وفي الهندسة الكهربائية.

وفي نهاية التكريم، قدّم المهندس أشرف رسلان، شهادات تقدير للعاملين المكرمين، شاكرًا لهم تميّزهم العلمي الذي لم ينل من التزامهم في إتمام أعمالهم على الوجه الأمثل بل كان له الأثر الإيجابي نظرًا لارتباط دراستهم بمجال عملهم، متمنيًا لهم دوام التفوق والتوفيق واستدامة الارتقاء السلوكي والذي بالضرورة مصاحب لكل ارتقاء علمي ومعرفي خاصةً فيما يخص الوظائف الحرجة، معتبرهم واجهة مشرفة للهيئة ونموذج يحتذى به من كافة العاملين بالمرفق.

وكان قد صدر في وقتٍ سابق قرار السيد المهندس رئيس الهيئة، بصرف المكافآت المالية المقررة لذلك للعاملين المكرمين، كتقديرٍ مُستحق تشاركهم من خلاله هيئتهم النجاح وتدفعهم وغيرهم من خلاله لتحصيل العلم النافع والذي هو نواة النجاح في العمل.
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