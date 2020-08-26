هوكى آنسات سموحة يحصد برونزية الجمهورية

حصد فريق آنسات الهوكى بنادى سموحه المركز الثالث وبرونزية بطولة الجمهورية، بعد آداء راقى ومتميز قدمته لاعبات الفريق وإدارته الفنية خلال مشاركتهم فى منافسات البطولة.





يضم الفريق اللاعبات:

ندى علاء ،سهيلة عبد اللطيف ،ميار هاشم، مريم صلاح، يمنى ياسر، هنا الشربينى، ميرال محمد، روان سليمان، ريم محمد، ياسمين ايهاب، نور نادر، فرح حرفوش، هدى خالد، ياسمين احمد، بانسيه محمد،ياسمين بخيت، ملك حازم، دانا اسامة، فريدة محمود، سهيلة ياسر، سلمى محمد.



