هيونداى تكشف عن كونا المُحدثة و N Line فى صور تشويقية جديدة .. شاهد

كشفت شركة هيونداي الكورية الجنوبية عن عدد من الصور التشويقية للنسختين الجديدتين من كونا الـ SUV وهما كونا المُحدثة و كونا N Line.





وأظهرت الصور التشويقية العديد من التعديلات التي طرأت على الطرازين اهمها فى الواجهة الامامية التى أصبحت تبدو أكثر شراسة مما كانت عليه فى الماضى.





وتاتى الواجهة الأمامية لـ كونا المُحدثة على شكل أنف جديد مستوحى من سمك القرش، ويشمل على شبك جديد واكصدام قوي مع ألواح حماية تضفي على مظهرها تصميمًا مدرعًا.





كما تتميز بتواجد المصابيح الأمامية المنقسمة المعاد تصميمها، والتي تتضمن إضاءات ليد جديدة نهارية، وازالة الفتحة الأفقية الرفيعة بين الشبك الأمامي وغطاء المحرك الموجودة في الطراز السابق.





اما هيونداي كونا N Line، فاصبحت تبدو أكثر شراسة من الطراز القياسي، و حصلت على نفس المصابيح إلا أن مصممي الشركة قاموا بتركيب شبك جديد بتصميم فريد.





وحصلت على اكصدام أمامي مميز مع منافذ هواء كبيرة ، و ثلاثة منافذ هواء تقع فوق الشبك الأمامي مباشرة ، بالاضافة الى وضع شارة هيونداى على الشبك مباشرة .