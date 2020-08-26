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تعليم

رسالة ماجستير تناقش التدفق النفسي وعلاقته بإدارة الغضب للمتفوقين دراسيًا.. صور

الأربعاء 26/أغسطس/2020 - 05:26 م
صدى البلد
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محمود زيدان
حصل الباحث أحمد رجب اللواتي، على درجة الماجستير من كلية التربية جامعة كفر الشيخ، وجاءت الرسالة تحت عنوان " التدفق النفسي وعلاقته بإدارة الغضب لدى المتفوقين دراسيًا من طلاب الجامعة ".. دراسة (سيكومتري - كلينكية ).

وضمت لجنة الحكم والمناقشة، كلًامن، الدكتورة آمال عبد السميع باظة، أستاذ الصحة النفسية والعميد الأسبق بكلية التربية جامعة كفرالشيخ" رئيسًا ومشرفًا ومناقشًا"، والدكتورة مروة نشأت معوض، أستاذ الصحة النفسية المساعد بكلية التربية جامعة كفر الشيخ "مشرفا ومناقشًا"، والدكتور صبحي عبد الفتاح الكفوري، أستاذ الصحة النفسية وعميد الكلية السابق كلية التربية جامعة كفرالشيخ "مناقشًا داخليًا"، والدكتور أحمد سعيد زيدان أستاذ التربية الخاصة كلية التربية جامعة السويس "مناقشًا خارجيًا".
 
وهدفت الدراسة إلى الكشف عن مستوى التدفق النفسي وإدارة الغضب والعلاقة بينهما وإذا ما كانت هناك فروق بينهم ترجع لمتغير النوع لدى المتفوقين دراسيًا.

وتوصلت النتائج إلى وجود مستوى متوسط من التدفق النفسي وإدارة الغضب ، ووجود علاقة ارتباط دال إحصائيًا بينهم ، وعدم وجود فروق ترجع لمتغير النوع فى التدفق النفسي وادارة الغضب لدى عينة الدراسة.

 كما أمكن التنبؤ بإدارة الغضب من خلال بعض ابعاد التدفق النفسي ، وتوصلت النتائج الكلينكية إلى مجموعة من العوامل الدينامية التي تقف خلف ارتفاع وانخفاض متغيرات الدراسة الحالية لدى عينة الدراسة الكلينكية.
رسالة ماجستير تناقش التدفق النفسي وعلاقته بإدارة الغضب للمتفوقين دراسيًا.. صور
رسالة ماجستير تناقش التدفق النفسي وعلاقته بإدارة الغضب للمتفوقين دراسيًا.. صور
رسالة ماجستير تناقش التدفق النفسي وعلاقته بإدارة الغضب للمتفوقين دراسيًا.. صور
رسالة ماجستير تناقش التدفق النفسي وعلاقته بإدارة الغضب للمتفوقين دراسيًا.. صور
رسالة ماجستير تناقش التدفق النفسي وعلاقته بإدارة الغضب للمتفوقين دراسيًا.. صور
رسالة ماجستير تناقش التدفق النفسي وعلاقته بإدارة الغضب للمتفوقين دراسيًا.. صور
رسالة ماجستير تناقش التدفق النفسي وعلاقته بإدارة الغضب للمتفوقين دراسيًا.. صور
رسالة ماجستير تناقش التدفق النفسي وعلاقته بإدارة الغضب للمتفوقين دراسيًا.. صور
رسالة ماجستير تناقش التدفق النفسي وعلاقته بإدارة الغضب للمتفوقين دراسيًا.. صور
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