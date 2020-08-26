نشرة المرأة والصحة.. السمنة تقتل مرضى كورونا.. جلسة تصوير لجيجي حديد في أواخر حملها.. روان بن حسين تظهر بكسر في القدم

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالمراة والصحة، خلال الساعات الماضية، ونستعرض أبرزها من خلال التقرير التالي:
كشفت دراسة علمية حديثة، أن السمنة و الوزن الزائد يزيد من احتمالية الوفاة بفيروس كورونا التاجي بنسبة 50 % ، وتتسبب في ضعف فعالية اللقاح ضد الفيروس .
وأوضحت الدراسة أن الذين يعانون من السمنة هم الأكثر عرضة لمخاطر الفيروس التاجي ، بحسب ما نشرته صحيفة الجارديان البريطانية .
وأجريت الدراسة في جامعة نورث كارولينا قي تشابل هيل ، حيث أكد الفريق القائم على الدراسة أن الأشخاص الذين يعانون من السمنة ويتجاوز مؤشر كتلة الجسم لديهم 30 مههدون بخطر كورونا أكثر من الأخرين.
كما أكد الفريق البحثي ان هؤلاء اصحاب الوزن الزائد تزيد نسبة دخولهم العناية المركزة بنسبة 74% ، وكذلك تزداد نسبة احتمالات الوفاة بـ 50% بسبب كورونا .
حذرت دراسة علمية حديثة، النساء الحوامل واللاتي يرغبن بالإنجاب ، بعدم استهلاك كميات كبيرة من الكافيين والتوقف عن شرب القهوة ، لما له من مخاطر صحية وتأثيرات سلبية على الحمل .
وبحسب موقع skynews البريطاني، فإن الكافيين الموجود في القهوة وغيرها من المشروبات يؤثرعلى الحمل والإنجاب، وكذلك على الجنين في الرحم.
وقال جاك جيمسالأستاذ في جامعة ريكيافيك الأيسلندية، أن الكافيين قد يسبب مشاكل الولادة المبكرة وقد يسبب الإجهاض للحامل، كما أنه قد يجعل وزن الرضيع بعد ولادته هزيل وضعيف، وكذلك أوضحت الدراسة أن هناك مخاطر أخرى على الأطفال المولودين لأمهات كانوا يشربون القهوة خلال فترة الحمل ، وقد تصل المضاعفات للإصابة بالسرطان و زيادة الوزن والسمنة.
وأوصى الباحثون بتقليل استهلاك الكافيين على مدار اليوم ، وعدم تناول أكثر من 200 مليجرام من الكافيين يوميا.
انتشرت أضرار النعناع في الفترة الأخيرة وزادت مشاكله الصحية فهو يؤثر بالسلب على الكلى والحوامل وفي هذه التقريرسنعرض لكم أضرار النعناع.
لم يصدق البعض أن هناك أضرارا للنعناع فيساعد النعناع الطازج والأعشاب والتوابل الأخرى في الطهي على إضفاء النكهة مع تقليل تناول الصوديوم والسكر.
أضرار النعناع للمتزوجين :
لم يصدق البعض أن هناك أضرارا للنعناع فيساعد النعناع الطازج والأعشاب والتوابل الأخرى في الطهي على إضفاء النكهة مع تقليل تناول الصوديوم والسكر.
أضرار النعناع للمتزوجين :
ووفقا لموقع health وجدت دراسة أجريت عام 2007 أن تناول شاي النعناع يمكن أن يتسبب في قمع الأندروجين ، ولكن لم يكن هناك انخفاض في مستويات هرمون التستوستيرون على الرغم من حقيقة أن النعناع يوصى به أحيانًا كمكون في المنشطات الجنسية من قبل العديد من الأشخاص التقليديين في الطب.
وجدت دراسة نُشرت في مجلة Phytotherapy Research ، في عام 2007 ، أن تناول النعناع وشاي النعناع يمكن أن يتسبب في قمع هرمون الأندروجين ولم يلاحظ الباحثون أي انخفاض في مستويات هرمون التستوستيرون الإجمالية ، ويرفض معظم الخبراء الارتباط باعتباره أسطورة حضرية لا يمكن إثباتها إلا بمزيد من البحث.
وجدت دراسة نُشرت في مجلة Phytotherapy Research ، في عام 2007 ، أن تناول النعناع وشاي النعناع يمكن أن يتسبب في قمع هرمون الأندروجين ولم يلاحظ الباحثون أي انخفاض في مستويات هرمون التستوستيرون الإجمالية ، ويرفض معظم الخبراء الارتباط باعتباره أسطورة حضرية لا يمكن إثباتها إلا بمزيد من البحث.
نشرت الفاشونيستا الكويتية روان بن حسين ، صورة جديدة لها على حسابها الخاص على موقع الصور و الفيديوهات إنستجرام ، ظهرت فيها بإصابة في قدمها اليسرى .
وتعرضت روان بنت حسين لكسر في ركبة قدمها اليسرى خلال الأيام الماضية ، ثم نشرت صورتها اليوم بعد الإصابة .
وكتبت روان بنت حسين على صورتها :" كسرت ركبتي الأسبوع الفات، هذه السنة ما أعتقد ممكن تكون أسوء من هكذا، لكن اللهم لا اعتراض ".
وأضافت: " وإيجابيات الإصابه إني بقضي وقت أكثر خصوصا مع أبي الذي قرر أن ينتقل من الكويت للإقامة في دبي، والدتي وبيبي (ابنتي) لونا ".
نشرت عارضة الأزياء العالمية الشهيرة جيجي حديد آخر جلسة تصوير حديثة خضعته لها خلال الأيام الماضية ، مع اقتراب ولادتها ، ونشرتها على حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات إنستجرام .
وظهرت جيجي حديد في إطلالات جريئة كعادتها ، لتبرز قوامها الممشوق خلال شهور الحمل .
واختارت جيجي حديد الظهور بإطلالتين مختلفتين ، حيث ظهرت بفستان قصير شفاف ، وفستان أخر أبيض طويل ، واختارت جيجي حديد ألوان الأبيض والأسود مما زادها جمالًا وجاذبية .
وتنتظر جيجي حديد ولادة طفلتها الأولى ، ونشرت منذ أيام صورة لها مع صديقها زين مالك وعلقت عليها : " بابا " .