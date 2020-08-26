نشرة المرأة والصحة.. السمنة تقتل مرضى كورونا.. جلسة تصوير لجيجي حديد في أواخر حملها.. روان بن حسين تظهر بكسر في القدم

وأجريت الدراسة في جامعة نورث كارولينا قي تشابل هيل ، حيث أكد الفريق القائم على الدراسة أن الأشخاص الذين يعانون من السمنة ويتجاوز مؤشر كتلة الجسم لديهم 30 مههدون بخطر كورونا أكثر من الأخرين.

حذرت دراسة علمية حديثة، النساء الحوامل واللاتي يرغبن بالإنجاب ، بعدم استهلاك كميات كبيرة من الكافيين والتوقف عن شرب القهوة ، لما له من مخاطر صحية وتأثيرات سلبية على الحمل .





وبحسب موقع skynews البريطاني، فإن الكافيين الموجود في القهوة وغيرها من المشروبات يؤثرعلى الحمل والإنجاب، وكذلك على الجنين في الرحم.





وقال جاك جيمسالأستاذ في جامعة ريكيافيك الأيسلندية، أن الكافيين قد يسبب مشاكل الولادة المبكرة وقد يسبب الإجهاض للحامل، كما أنه قد يجعل وزن الرضيع بعد ولادته هزيل وضعيف، وكذلك أوضحت الدراسة أن هناك مخاطر أخرى على الأطفال المولودين لأمهات كانوا يشربون القهوة خلال فترة الحمل ، وقد تصل المضاعفات للإصابة بالسرطان و زيادة الوزن والسمنة.





وأوصى الباحثون بتقليل استهلاك الكافيين على مدار اليوم ، وعدم تناول أكثر من 200 مليجرام من الكافيين يوميا.



