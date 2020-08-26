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حوادث

شاهد .. حملات الداخلية لإزالة التعديات على أراضى الدولة

الأربعاء 26/أغسطس/2020 - 05:39 م
ازالة التعديات على
ازالة التعديات على املاك الدولة
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مصطفى الرماح
واصلت أجهزة وزارة الداخلية بمعاونة الأجهزة الإدارية بمختلف المحافظات تفعيل ضوابط تنفيذ قرارات الإزالة على جميع التعديات الواقعة على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة ومنافع الرى والصرف ومجرى نهر النيل.

وقامت أجهزة الوزارة بتوجيه حملات مكبرة خلال 24 ساعة، أسفرت عن تأمين تنفيذ عدد من قرارات إزالة تلك التعديات بعدد من مديريات الأمن.


يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بعدم التهاون والتصدى بحسم لحالات الإستيلاء والتعدى والبناء على أراضى أملاك الدولة والعمل على سرعة إستردادها تعزيزًا لمبدأ سيادة القانون.
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