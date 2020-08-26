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أخبار العالم

الرئيس الأمريكي يحذر شعبه من انهيار الاقتصاد في هذه الحالة

الأربعاء 26/أغسطس/2020 - 05:27 م
صدى البلد
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شريف سيد
أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الاربعاء، أن الرئيس الصيني ووسائل الإعلام الصينية ترغب في فوز جو بايدن، في الانتخابات الرئاسية المقبلة. 

وكتب ترامب في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "يرغب قادة الصين ووسائل الإعلام هناك في فوز جو بايدن بالانتخابات الأمريكية المقبلة". 

وأضاف: "إذا حدث ذلك، ويمكن ألا يحدث، ستمتلك الصين بلادنا، وسينهار سوق الأسهم الخاص بنا". 

ومن ناحية أخرى، أعربت الصين اليوم الأربعاء عن معارضتها الشديدة لانتهاك طائرة استطلاع أمريكية من طراز (يو-2) مجال جوي محظور تستخدمه قيادة المنطقة الشمالية لجيش التحرير الشعبي الصيني في تدريبات بالذخيرة الحية.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية "تشاو لي جيان" –في تصريح خلال المؤتمر الصحفي اليومي بمقر الوزارة- إن وزارة الدفاع الوطني الصينية أصدرت بيانا بهذا الشأن، موضحة أن الانتهاك أثر بشدة على التدريبات والأنشطة التدريبية العادية للصين، ومثل خرقا لقواعد سلوك السلامة الجوية والبحرية بين الصين والولايات المتحدة، فضلا عن الممارسات الدولية ذات الصلة".

وأضاف جيان أن "الإجراء الأمريكي كان من الممكن أن يؤدي بسهولة إلى سوء تقدير وحتى وقوع حوادث، وأن هذه الخطوة كانت استفزازا واضحا"، كما أن الصين تعارض بشدة مثل هذه الأعمال الاستفزازية، وقدمت احتجاجات رسمية للجانب الأمريكي.
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