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رياضة

رسمياً .. المقاولون العرب يقرر إذاعة مباراة الزمالك بالدوري

الأربعاء 26/أغسطس/2020 - 05:42 م
المقاولون العرب
المقاولون العرب
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محمد رشاد
أعلن محمد عادل المشرف العام على الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب، إذاعة مباراة الفريق ضد الزمالك بدوري we المصري.

ومن المقرر أن يلتقي الزمالك مع المقاولون العرب مساء غد الخميس، ضمن منافسات الجولة الـ22 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وقال "عادل" خلال تصريحات إذاعية لبرنامج "وان تو": "تم التفاوض مع الشركة الراعية للدوري المصري صباح اليوم الأربعاء، وتمت تسوية الأمور المالية، ووافقنا على إذاعة مباراتنا ضد الزمالك بالدوري".

كان المقاولون العرب سبق وأكد على عدم إذاعة مباراته ضد الزمالك بعد استنزاف كافة المحاولات مع الشركة الراعية والتي تتقاعس عن صرف مستحقات النادي المتأخرة في ظل الالتزامات المادية الكبيرة على النادي على حد قوله.
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