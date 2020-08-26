رسمياً .. المقاولون العرب يقرر إذاعة مباراة الزمالك بالدوري

أعلن محمد عادل المشرف العام على الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب، إذاعة مباراة الفريق ضد الزمالك بدوري we المصري.





ومن المقرر أن يلتقي الزمالك مع المقاولون العرب مساء غد الخميس، ضمن منافسات الجولة الـ22 من بطولة الدوري المصري الممتاز.





وقال "عادل" خلال تصريحات إذاعية لبرنامج "وان تو": "تم التفاوض مع الشركة الراعية للدوري المصري صباح اليوم الأربعاء، وتمت تسوية الأمور المالية، و وافقنا على إذاعة مباراتنا ضد الزمالك بالدوري".



