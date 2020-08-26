الرئيس اللبناني يعد بعودة المطاعم والمقاهي للحياة من جديد.. ولكن بشرط

أكد الرئيس اللبناني ، ميشيل عون ، حرصه الشديد علي صحة أبناء الشعب اللبناني هي أهم أمر بالنسبة له رغم أن عودة المطاعم والمقاهي الي العمل من جديد أمر حيوي لقطاع السياحة .





وقال الرئيس اللبناني في تغريده له عبر موقع التدوينات القصيرة " تويتر " : إن إعادة فتح المطاعم والمقاهي هي امر حيوي لقطاع السياحة والخدمات، ولكن تبقى صحة اللبنانيين هي الاساس.





وشدد ميشيل عون علي ان عودة المطاعم والمقاهي للعمل من جديد لن يتم غلا وفق إجراءات صحية صارمة وبالإتفاق مع الجهات المعنية بمتابعة فيروس كورونا المستجد.





وذكر عون مغردا علي " تويتر": نتابع عن كثب مناقشات لجنة مكافحة الكورونا مع القطاعات الاقتصادية المعنية للتوصل الى إجراءات اعادة العمل في هذا القطاع وفق شروط صحية صارمة".