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حوادث

التقرير الطبي النهائي يكشف تفاصيل جريمة كفر الدوار.. مقتل 3 أفراد من أسرة واحدة

الأربعاء 26/أغسطس/2020 - 06:17 م
جثة
جثة
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أسماء الجنبيهى
قال مصدر في الطب الشرعي بمستشفى دمنهور العام، إنه تم الانتهاء من كتابة التقرير النهائي الخاص بجثث ضحايا مذبحة أسرة كاملة بمركز كفر الدوار بمحافظة البحيرة. 

وأوضح المصدر ، أن التقرير الطبى أثبت وجود طعنات غائرة بالرقبة والجسم في جثث ٣ ضحايا الأم والطفلتين ضحايا مذبحة أسرة كاملة بمركز كفر الدوار أدت إلى الوفاة، لافتًا إلى أن تم أخذ عينة DNA من المجني عليهم ووالدهم وفقًا لقرار النيابة العامة، جاري استخراج تصريح الدفن.

وعثر مصدر بمديرية أمن البحيرة، صباح اليوم الأربعاء، علي طفلة رضعية تبلغ من العمر أربع شهور، أسفل السرير بموقع حادث مذبحة ٣ أفراد من أسرة واحدة في منزلهم في ظروف غامضة بمركز كفر الدوار بالبحيرة.

وشهدت منطقة منشية النصر خلف الإسعاف بمدينة كفرالدوار بمحافظة البحيرة، مساء أمس الثلاثاء، جريمة قتل  3 أفراد من أسرة واحدة داخل منزلهم في ظروف غامضة.


وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إخطارا من مركز شرطة كفر الدوار يفيد بوقوع جريمة قتل ٣ أفراد من أسرة واحدة، وهم :- "ياسمين على محمد احمد ٢٣سنة، على اسلام محمد فتحى ٣سنوات، محمد اسلام محمد فتحى ٣سنوات جثه".

انتقل ضباط المباحث لمكان الواقعة وتم فرض كردون أمني حول المنزل وجاري التحري عن ملابسات الواقعة. وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة احالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق في الواقعة.
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