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لجنة الانتخابات بنقابة البيطريين: هناك إقبال غير مسبوق بالمحافظات للمشاركة بالتصويت

الأربعاء 26/أغسطس/2020 - 06:19 م
صدى البلد
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محمد غالي - عدسة : عمرو سيد
أكد الدكتور البدرى أحمد ضيف، وكيل النقابة العامة للأطباء البيطريين، رئيس اللجنة العامة للإشراف على انتخابات التجديد النصفى بالنقابة، أن اللجان الانتخابية تشهد منذ بداية التصويت فى العاشرة من صباح اليوم، الأربعاء، إقبالا غير مسبوق من الأطباء البيطريين للمشاركة بالتصويت.

وأشار "ضيف" إلى أن بعض اللجان لم تكن تتخطى فيها أصوات الناخبين خلال أى انتخابات سابقة الـ50 صوتا، لكنها تخطت اليوم الـ400 صوت، ومازالت تستقبل الأطباء البيطريين للإدلاء بأصواتهم.

وأضاف رئيس لجنة الانتخابات، أنه لأول مرة تشهد بعض اللجان امتلاء صناديق الاقتراع تماما، وتم الاستعانة بصناديق جديدة، مثل فرعيات الشرقية، حيث تم الاستعانة في لجنة التصويت بالزقازيق بـ7 صناديق جديدة، بعد امتلاء صناديقها، منذ الساعة الثانية ظهرا، مشيرا إلى أن تلك اللجنة عدد الأعضاء المُسجلين فيها حوالى 1571 طبيبا بيطريا.

وأكد أن هناك إقبالا من الأطباء البيطريين أًصحاب المعاشات أيضا للتصويت، فى الدقهلية، وأسيوط، الشرقية، وسوهاج، شعورا منهم بالمسئولية تجاه نقابتهم.

وأوضح أن هذه الأعداد تشهدها النقابة لأول مرة، حيث حصلت على عضوية مجلس النقابة فى 2018، بحوالى 1900 صوت، إلا أنه في هذا العام لابد أن يجتاز المرشح 3 آلاف صوت على الأقل، وهو ما يؤكد أن الأطباء البيطريين أصبح لديهم وعى للتعبير عن مطالبهم.
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