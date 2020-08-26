بسبب صورة.. أول رد لـ عبدالله رشدي بعد وقفه عن الخطابة.. فيديو

رد الداعية الإسلامي عبدالله رشدي إمام وخطيب ثان بإدارة أوقاف القاهرة، على سؤال " لماذا تم وقفه عن الخطابة " ورد " مش عارف والله".





وأضاف عبد الله رشدى ، خلال حواره ببرنامج " علامة استفهام" تقديم الإعلامي مصعب العباسى، أنه فوجئ بهذا الخبر، موضحًا أنه كان يجلس فى البيت وتلقى اتصالا من أحد الأصدقاء يخبره بذلك.





ولفت عبد الله رشدي، إلى أنه علم أنه تحول من أمام وخطيب لـ وظيفة باحث دعوة، وتساءل: " ما هو السبب فى هذا القرار".





وأشار إلى أنه لم يرتكب أى جريمة، ولم يخالف القانون، ولم يقل معلومة غير صحيحة.





وأوضح أنه ذهب لـ وزارة الأوقاف، لمعرفة سبب هذا القرار، وأكد أنه علم أن السبب فى كل ذلك هو حمله لـ أسد على كتفه، وأكد أن هذه الصورة موجودة من 6 سنوات.





وقرر الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إحالة عبدالله محمد رشدي محمد إمام وخطيب ثان بأوقاف القاهرة للعمل بوظيفة باحث دعوة ثان لمدة عام أول اعتبارا من 23 أغسطس الجاري، لصالح العمل.





كما قرر وزير الأوقاف، عرض أمر نقل المذكور على لجنة الموارد البشرية للنظر في أمر نقله بصفة نهائية، ان عبد الله رشدي استغل صفحته الرسمية على الفيسبوك ومواقع التواصل الإجتماعي وقام بنشر بعض التدوينات بالمخالفة لقرار وزير الأوقاف فقرر إحالته إلى باحث دعوة حتى لا يتمكن من صعود المنبر مرة أخرى .