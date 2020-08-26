الناقد محمد طاهر: امتلك طريقة مختلفة لنقد الأعمال الدرامية ونتفليكس تتواصل معي

لفت اليوتيوبر والناقد محمد طاهر الانظار اليه في الفترة الاخيرة بسبب تميزه في تقديم ملخصات افلام ومسلسلات عربية واجنبية بطريقة كوميدية ولايت ومختلفة عن الكثيرين.

وقال محمد طاهر في تصريح لـ صدى البلد : "إن هدفه من تقديم نسخة للاعمال الفنية بطريقة نقدية كوميدية ان المشاهد قد ينسى الاحداث والتفاصيل ولذلك نذكره بها على طريقتنا".

واضاف: " أنه بعد الفيديو الاول لمسلسل Dark العالمي والذي انتشر انتشارا كبير في اول ١٢ ساعة تواصل معى مسئولى منصة نيتفليكس الأمريكية"





وأوضح أن نتفليكس منحته فرصة مشاهدة الموسم الاخير من مسلسل Dark بشكل حصري لكي يقوم بتحضير فيديوهات نقدية للمسلسل بمجرد انتهاء عرض المسلسل.