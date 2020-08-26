AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

الناقد محمد طاهر: امتلك طريقة مختلفة لنقد الأعمال الدرامية ونتفليكس تتواصل معي

الأربعاء 26/أغسطس/2020 - 06:16 م
صدى البلد
Advertisements
شروق ابراهيم

لفت اليوتيوبر والناقد محمد طاهر الانظار اليه في الفترة الاخيرة بسبب تميزه في تقديم ملخصات افلام ومسلسلات عربية واجنبية بطريقة كوميدية ولايت ومختلفة عن الكثيرين.


وقال محمد طاهر في تصريح لـ صدى البلد : "إن هدفه من تقديم نسخة للاعمال الفنية بطريقة نقدية كوميدية ان المشاهد قد ينسى الاحداث والتفاصيل ولذلك نذكره بها على طريقتنا".


واضاف: " أنه بعد الفيديو الاول لمسلسل Dark  العالمي والذي انتشر انتشارا كبير في اول ١٢ ساعة تواصل معى مسئولى منصة نيتفليكس الأمريكية"


وأوضح أن نتفليكس منحته فرصة مشاهدة الموسم الاخير من مسلسل Dark بشكل حصري لكي يقوم بتحضير فيديوهات نقدية للمسلسل بمجرد انتهاء عرض المسلسل.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مسلسل Dark season 3 يتصدر تريند جوجل

مسلسل Dark يتصدر التريند المصري بـ نتفليكس

ترشيحاتنا

عروسة في السماء.. أزمة قلبية تمنع فتاة من فرحة ليلة العمر.. صور

جلسة تصوير جريئة لـ جيجي حديد في شهور الحمل

قبل فرحها.. التحريات: وفاة عروس القليوبية طبيعية.. صور

تعرف على سبب إلغاء حفل عمرو دياب في مدينة العلمين الجديدة

الصفقة حُسمت ..أجويرو يعلن انتقال ميسي إلى مانشستر سيتي

بشرى سارة للبنانيين..عودة المقاهي والمطاعم والمنتجعات السياحية للحياة من جديد

AdvertisementS

شريف إكرامي في معسكر الأهلي

بشرى سارة للبنانيين..عودة المقاهي والمطاعم والمنتجعات السياحية للحياة من جديد

مفاجأة في قلة السجائر المحلية المعروضة| الرقابة الإدارية تضبط فسادا في "الشرقية للدخان" بـ 12 مليون جنيه

عروس الجنة.. دعت أهل البلد ورحلت في عشية عرسها

قبل فرحها.. التحريات: وفاة عروس القليوبية طبيعية.. صور

الوطنية للانتخابات: إحالة جميع الناخبين المتخلفين عن التصويت فى انتخابات الشيوخ للنيابة العامة

رسميا.. كاف يحدد مواعيد مباريات الأهلى والزمالك فى نصف نهائي أبطال إفريقيا

الصفقة حُسمت ..أجويرو يعلن انتقال ميسي إلى مانشستر سيتي

دخلنا لقيناها عريانة مع بيشوي.. اعترافات متهمة في قضية منة عبدالعزيز: مارس الرذيلة معها مرتين في ساعتين

تمديد العقود.. الزمالك يحصن لاعبيه من بريق أموال بيراميدز.. والاهلي يفقد السيطرة

تصعيد جديد مع تركيا.. اليونان عن اتفاقية الحدود البحرية مع مصر: لها أهمية تاريخية وسياسية كبيرة

حكومة الوفاق تعلن حظر تجول كليًا في ليبيا لهذا السبب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

على البحر.. شاهد| ناهد السباعي بإطلالة مثيرة للجدل

غني بالألياف ويزيد الشبع.. 9 فوائد للبطيخ عند اتباع الريجيم

لأول مرة.. BMW تظهر M3 تورينج 2022 أثناء اختبارها.. صور