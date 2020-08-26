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خالد سمير: الاستثمار في القطاع الصحي لا يخسر أو يتأثر بأي عوامل.. فيديو

الأربعاء 26/أغسطس/2020 - 06:12 م
ارشيفية
ارشيفية
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محمد حليم قنديل
قال الدكتور خالد سمير عضو مجلس إدارة غرفة مقدمي الخدمات الصحية باتحاد الصناعات، إن الاستثمار في القطاع الصحي هو من القطاعات المعروف عنها أنها قطاعات دفاعية ولا تتأثر بالأحداث التي تحدث وتؤثر على الاقتصاد.


وأضاف سمير خلال حواره التليفزيوني في برنامج "اليوم" المذاع علي قناة "dmc" الفضائية، أن الاستثمار في القطاع الصحي لا يخسر؛ بسبب ان الجميع يحتاجه بشكل كبير.


وتابع عضو مجلس إدارة غرفة مقدمي الخدمات الصحية باتحاد الصناعات أن القطاع الصحي في مصر من القطاعات التي يتم بها تطوير دائما.


وأوضح الدكتور خالد سمير أن من الأشياء التي تميز مصر دائما اننا لدينا كفاءات وخبرات في جميع المجالات مما يجعلنا متميزين دائما.


وأشار إلى أننا لدينا نقص في عدد الأسرَّة يصل إلى 100 ألف سرير وأيضا نقص في أطقم التمريض يصل إلى 55 ألف ممرض وممرضة وكذلك في عدد الأطباء.
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