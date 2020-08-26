كامل أبو علي يطمئن على آخر استعدادات "ميوزيكال شو": نوفر كل الإمكانيات لنجاح المشروع

يواصل المنتج ورجل الأعمال كامل أبو علي التحضيرات النهائية لـ "ميوزيكال شو" قبل انطلاقه، في إطار المشروع الفني الضخم (ميوزيكال شو) الذي أعلن عنه بالشراكة مع "إى إس كمونيكيشن" للإنتاج الإعلامي منذ أيام قليلة، ويضم 26 عرضا مسرحيا استعراضيا ضخما.





استقبل "أبو علي"، في فيلته بالساحل الشمالي فريق عمل مشروع ميوزيكال شو محسن البغدادي مدير عام الباتروس والمشرف العام، إيهاب حبيب المدير التنفيذي، أحمد محسن المدير الفني، محمود الشيخ المنتج الفني، والمخرجان الاساسيان إسلام إمام ومحمد جبر ، لمتابعة آخر تطورات العمل، ووضع اللمسات الأخيرة لبدء إطلاق المشروع و تحديد بداية مواعيد العرض، وميعاد حفل الافتتاح وكذلك متابعة تجهيزات المسرح بأعلى مستوى ليتناسب مع هذا المشروع الضخم استعدادًا لبدء العروض.









وأعرب أبو علي، عن بالغ سعادته لانضمام نخبة كبيرة من فناني مصر والوطن العربي لهذا المشروع، بالإضافة إلى مجموعة من الوجوه الشابة الواعدة التي يتنبأ لها بمستقبل باهر.









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كما أكد، أنه لابد من توفير كل الإمكانيات لإنجاح هذا المشروع الضخم وذلك بالاتفاق مع أكبر الشركات المصرية و العالمية حتى تكون على مستوي الحدث، إيمانًا منه برسالة المسرح السامية ويقينًا منه بأن هذا المشروع سيكون بداية لجيل مسرحي جديد يذكر في تاريخ المسرح العربي وتتذكره الأجيال القادمة.