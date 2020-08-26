انطلاق 3 سيارات لحوم أضاحي حمولة 4 أطنان إلى 4 محافظات

انطلقت اليوم الأربعاء ثلاث سيارات تحمل لحوم أضاحي الأوقاف إلى محافظات : (البحيرة – الدقهلية – المنيا – بني سويف)، بواقع (4) طن لكل من محافظة ( الدقهلية وبني سويف والمنيا) و ( 3) طن لمحافظة (البحيرة). لتوزيع اللحوم على المستحقين الحقيقيين من الأسر الأولى بالرعاية، وذلك للأسبوع الثالث على التوالي .





وأكدت غرفة العمليات بوزارة الأوقاف على عدة أمور ، أهمها : التعامل بمنتهى الاحترام والإنسانية معهم ، وأننا جميعًا في خدمتهم ، وأن هذا إنما هو حقهم علينا وعلى المجتمع ، ولا منة لأحد منا فيه ، بل الفضل كله لله في أن اختصنا بخدمتهم .





وشددت الوزارة على عدم تصوير أحد عند التوزيع ، وعلى أهمية تفعيل الإجراءات الاحترازية ومراعاة ضوابط التباعد وعدم التزاحم عند عملية التوزيع .





أكدت وزارة الأوقاف أنه في إطار استعداد الوزارة لعودة صلاة الجمعة ابتداءً من بعد غد، الجمعة، يستمر تنفيذ الحملة الواسعة لنظافة وتعقيم المساجد على مستوى الجمهورية .





وشددت الوزارة مراعاة الواقع والحال، فالأصل في صلاة الجمعة هو الوجوب ، لكن في وقت النوازل لو صلى كبار السن والمرضى في بيوتهم فلا حرج عليهم ، ليس هذا فقط بل من صلى الجمعة في بيته ظهرًا تخوفًا أو تحوطًا ، أو أراد بنيته أن يؤثر الآخرين على نفسه ، أو من أجل عدم المشاركة حتى لا يكون سببًا في التزاحم فلا حرج عليه .





وناشدت الوزارة جميع عمار بيوت الله ومحبيها التعاون مع الوزارة في تنفيذ خطتها حتى نستطيع معا أن نصل إلى الفتح الكامل نتيجة التزامهم الكامل بالإجراءات المحددة.





وأشارت الوزارة إلى أن من يتجاوز؛ قد يكون سببا في غلق المسجد الذي يتجاوز في شأنه كلية ، حيث ستكون الوزارة مضطرة على رغم عنها في غلق أي مسجد يحدث فيه تجاوز للتعليمات سواء في صلاة الجمعة أم في غيرها مع اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه من يثبت تجاوزه .





كما أكدت استكمال وضع علامات التباعد بكامل مساحة المساجد التي تقام بها صلاة الجمعة إذا كانت علامات التباعد التي سبق وضعها لا تغطي كامل مساحة المسجد ، وكذلك وضع علامات التباعد بساحة المسجد إن كان له ساحة داخل سور المسجد ، مؤكدة على حضور جميع العاملين بالمساجد من أئمة وعمال واجتهادهم في الاستعداد لعودة صلاة الجمعة.