صحة الغربية: إرسال أوراق تعيين أية زوجة مصاب السمنة للوزارة.. صور

أكد الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية اليوم أنه التقي زوجة المصاب بالسمنه المفرطة "أية مصطفي" بديوان مكتبه بالمديرية بطنطا لتسلم أوراق التعيين الخاصة بها لارساله الى الوزارة بالقاهرة لتعيينها كالرئدة ريفية.

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وأضاف وكيل الصحة أنه يباشر لحظيا خطوات مراحل العلاجية للزوجها "محمود العشري" ابن مدينة المحلة الكبري تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية والذي أمر بنقله للعلاج بمستشفى دار الشفا بالقاهرة .





وكان فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية وجه ، بعلاج المواطن محمود سمير، من مدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية على نفقة الدولة، حيث يعانى محمود من السمنة المفرطة، ويبلغ وزنه نحو 257 كيلوجراما وغير قادر على الحركة، وفقد عمله بعدما كان يعمل خبازا بأحد الأفران.





ووجهت الدكتورة هالة زايد وزير الصحة بنقل المريض على الفور إلى مستشفى دار الشفاء بالقاهرة للعلاج على نفقت الدوله وتوفير كافة إحتياجاته .





كما قررت وزيرة الصحة تعيين زوجة المريض رائدة ريفية بمديريه الصحه بالغربيه بناء علي توجيهات فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية .





كما وجه وكيل وزارة الصحة بالغربية بتنفيذ التعليمات بسرعه نقل المريض إلى مستشفي دار الشفا واصدار قرار تعيين الزوجه حفاظا على مستقبل الأسرة معيشيا .





كما تقدم بخالص الشكر والتقدير لفخامة رئيس الجمهوريه ومعالي وزيرة الصحة على تلك اللافته الانسانيه.