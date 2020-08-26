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محافظات

محافظ دمياط: استمرار حملات الإزالة والتأكد من جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.. شاهد

الأربعاء 26/أغسطس/2020 - 06:59 م
الدكتورة منال عوض
الدكتورة منال عوض محافظ دمياط
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زينب الزغبي
عقدت  الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، إجتماعًا اليوم الأربعاء، مع موظفى إدارتى المتابعة و التفتيش المالى والإدارى بالديوان العام ، حيث جاء الاجتماع بحضور اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة و سعد الفرماوى المشرف العام على الأسواق الحضارية و المواقف و مسئولى الإدارتين.

و أصدرت محافظ دمياط حزمة من التوجيهات لتحقيق  تنظيم سير العمل بهما ومنع التضاربات فى اختصاصات الإدارتين.

حيث جاءت على النحو التالى، تكثيف الجهود خلال الفترة القادمة لمتابعة جميع الأعمال سواء المالية أو الإدارية بالوحدات المحلية للمراكز والمدن، وتحقيق التعاون المشترك بين الإدارتين لإحكام الرقابة على كافة مجالات العمل بما يضمن إنجاز المهام المُتعلقة بالنظافة والمتحصلات والتصدى للمخالفات والإشغالات والإشراف على جميع عمليات الرصف والمشروعات التى يُجرى تنفيذها على أرض المحافظة.

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كما شددت محافظ دمياط على استمرار شن  حملات الإزالة و كذا التأكد من جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، فضلًا عن الوقوف على المشكلات التى تواجهها بعض المديريات.

فيما وقد أوضحت محافظ دمياط أن تلك الأعمال ستكون تحت إشراف أ. سعد الفرماوى منوهة الى أهمية تكاتف الجهود ورفع مستوى العمل بهاتين الإدارتين باعتبارهم من أهم الإدارات بالديوان لما يقومان به من دور حيوى لرصد أية تجاوزات.
محافظ دمياط: استمرار حملات الإزالة والتأكد من جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.. شاهد
محافظ دمياط: استمرار حملات الإزالة والتأكد من جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.. شاهد
محافظ دمياط: استمرار حملات الإزالة والتأكد من جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.. شاهد
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