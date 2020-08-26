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أخبار العالم

بعد التخبط بشأن قرار إقالته.. ماذا فعلت النيابة الكويتية مع مدير أمن الدولة؟

الأربعاء 26/أغسطس/2020 - 06:18 م
النيابة العامة الكويتية
النيابة العامة الكويتية
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محمود نوفل
استمعت النيابة العامة الكويتية الى مدير أمن الدولة، العميد طلال الصقر، في قضية تسريبات تحقيقات جهاز أمن الدولة، حيث أمرت بصرفه من سراياها بلا كفالة؛ بعد أن انتهت من السماع لاقواله .

ويُشار الي ان النيابة العامة الكويتية  قد استدعت الصقر لسماع أقواله وإجاباته على الاسئلة الموجهة اليه بشأن قضية تسريبات جهاز أمن الدولة.

وبيًن الصقر ان التحقيقات في قضية الصندوق الماليزي التي سربت تمت وفق الاطر القانونية المعمول بها ولا يوجد فيها اي تجاوز.

جدير بالذكر ان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح، قد اصدر قرار بسحب القرار الذي صدر بإحالة مدير عام أمن الدولة الى التقاعد لأخذ رأي الفتوى والتشريع.

وأشار "الصالح" إلى أن قرار الإحالة للتقاعد الذي قد تم توقيعه أمس الثلاثاء؛ جاء بناء على مذكرة قانونية واستنادا على المادة (١٠٠) من قانون الشرطة، ولكن تم سحبه في صباح اليوم التالي ومخاطبة الفتوى للتأكد من صحة القرار أو عدمه.
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