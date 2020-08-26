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محافظات

استعدادًا لاستقبال الزوار.. رئيس حى غرب المنصورة يتفقد الحدائق العامة.. شاهد

الأربعاء 26/أغسطس/2020 - 07:02 م
رئيس حى غرب المنصورة
رئيس حى غرب المنصورة يتفقد الحدائق العامة
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همت الحسينى
تفقد المحاسب محمد عبد الباقى رئيس حى غرب المنصورة اليوم الأربعاء  الحدائق العامة الكائنة بنطاق الحى ، للتأكد من جاهزيتها لأستقبال المواطنين  يرافقه المهندس فؤاد النحاس مدير عام الحدائق.

جاء ذلك تنفيذا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء وتوجيهات اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية ، والدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية ، بشأن رفع كفاءة الحدائق العامة الكائنة بنطاق الحى أيذانا" لفتحها أمام المواطنين مع تطبيق إجراءات الوقاية من كورونا، وعدم استقبال أكثر من ٥٠% من الطاقة الاستيعابية للحدائق، وإلزام جميع الزوار بارتداء الكمامات.

 فيما تم خلال الجولة تفقد مشتل حى غرب المقام بحديقة شجرة الدر على مساحة ٢٠٠٠ فدان  ويرجع تاريخ نشأته لسنة ١٩٩٥ وعلى مساحة ٢٠٠٠ فدان .

كما تم تفقد أعمال رفع كفاءة الحديقة و المتمثلة بقص وتهذيب الأشجار والحشائش الى جانب أعمال صيانة الألعاب الترفيهية الخاصة بالأطفال المتواجدة بالحديقة .

كما تمتلك رئاسة حى غرب المنصورة ٦ حدائق عامة محاطة بالأسوار  ، الا وهما حديقة البانوراما ، والشهداء ، وعروس النيل ، وحديقة شجرة الدر  بمنطقة المشاية السفلية وشارع الجمهورية ، وحديقة الزراعيين بمنطقة شارع الجيش ، وحديقة الفردوس بمنطقة المجزر .

كما استغلت رئاسة حى غرب المنصورة  فترة غلق الحدائق بسبب جائحة كورونا، في صيانة الحدائق بالكامل وإعادة تجديدها لتظهر بشكل جمالى أمام الجمهور بعد إعادة فتحها ، حيث سيتم فتح الحدائق العامة المحاطة بأسوار يوم الجمعة الموافق ٢٨ من شهر أغسطس الحالى .

فيما وجه رئيس حى غرب قطاع الحدائق ، والورشة الصناعية بحى غرب ، برفع كفاءة الحدائق العامة ذات الأسوار الكائنة بنطاق الحى.

وأكد رئيس حى غرب المنصورة  بأن هناك عدة ضوابط وإجراءات لدخول الحدائق ذات الأسوار، وهى الالتزام بإجراءات الوقاية لمواجهة فيروس كورونا، مع العمل على استمرار أعمال التعقيم والتطهير بالإضافة إلى الكشف على المترددين على الحدائق من خلال كواشف الحرارة لقياس درجات الحرارة.
استعدادًا لاستقبال الزوار.. رئيس حى غرب المنصورة يتفقد الحدائق العامة.. شاهد
استعدادًا لاستقبال الزوار.. رئيس حى غرب المنصورة يتفقد الحدائق العامة.. شاهد
استعدادًا لاستقبال الزوار.. رئيس حى غرب المنصورة يتفقد الحدائق العامة.. شاهد
استعدادًا لاستقبال الزوار.. رئيس حى غرب المنصورة يتفقد الحدائق العامة.. شاهد
استعدادًا لاستقبال الزوار.. رئيس حى غرب المنصورة يتفقد الحدائق العامة.. شاهد
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