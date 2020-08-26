مصطفى درويش: ملحقتش أتهنى بنجاح "بـ١٠٠ وش" بسبب كورونا.. فيديو

كشف الفنان مصطفى درويش تفاصيل إصابته بفيروس كورونا، قائلا لم أصب بكورونا أثناء أدائى الأدوار الفنية لكن بعد أدائى مسلسل بـ 100 وش، جاء بعض الأصدقاء وطالبوا بالتصوير معى وهنا أصيبت بفيروس كورونا وبدأت بالشعور بألم في البطن، وشقيقى طلب منى أن أجرى تحاليل واكتشفت حينها إصابتى، وشفيت منه، مضيفًا " مالحقتش اتهنى بنجاح في ب ١٠٠ وش".





وأشار الفنان مصطفى درويش، خلا حديثه ببرنامج راجل واتنين ستات المذاع على فضائية إلىon e ، أنه دائما ما يركز على الدور الذى سيقدمه في العمل الدرامى وليس الأموال التي سيحصل عليها، متابعا: أقدم العمل الذى أراه جيدا أيا كانت الأموال التي سأحصل عليها، ولا أقدم دورا لمجرد المال فقط.





وأضاف أن هوايته هو العمل وليس التمثيل فقط، متابعا: سافرت السعودية 8 أشهر للعمل ووالدى توفى وأنا في المملكة، وامتهنت التمثيل لكن لى عملى الخاص بعيدا عن التمثيل.



