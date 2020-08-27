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ديني

حكم الزوج الذي لا يصلي.. هل يحق للزوجة الامتناع عنه

الخميس 27/أغسطس/2020 - 12:00 م
حكم الزوج الذي لا
حكم الزوج الذي لا يصلي
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محمود ضاحي
حكم الزوج الذي لا يصلي، وهل يحق للزوجة الامتناع عنه؟ سؤال أجابت عنه دار الإفتاء المصرية، عبر فيديو مسجل على قناتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي « فيسبوك».


وقال الدكتور محمود شلبي، مدير إدارة الفتاوى الهاتفية، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه لا يحق للزوجة أن تمتنع عن زوجها الذي لا يصلي، وإنما تصبر عليه، وتدعو له بالهداية والصلاح، وتقدم النصح في الوقت المناسب لذلك.


واستشهد مدير إدارة الفتاوى الهاتفية بالإفتاء بقوله - تعالى-: « وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا ۖ لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا ۖ نَّحْنُ نَرْزُقُكَ ۗ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ»، ( سورة طه: الآية 132)، موضحًا: «الزوج هو من يحاسب على صلاته أو تقصيره».


زوجي يكلم فتيات دائمًا على الفيسبوك وأصبحت لا أستطيع أن أثق فيه، وعندما أواجهه يقول: "عادي، وأشعر أنه يظلمني ويهين كرامتي، فماذا أفعل؟".. سؤال إلى دار الإفتاء المصرية عبر إحدى حلقات بثها المباشر عبر صفحتها الرسمية على الفيسبوك.

وأجاب الشيخ أحمد شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية : اصبري وادعيله ربنا يهديه، ناصحا الزوجة بأن عليها ألا تيأس من صلاح زوجها، وأن تظل خلفه وتنصحه حتى يهديه الله، فهو بيتها وكيانها وعليها أن تحافظ علي بيتها وأبناءها وبالتأكيد زوجها ، مؤكدًا أنها تمر اختبار وابتلاء، وأنه مما لا شك فيه أن ما يفعله الزوج خطأ ويغضب الله لكن ليس معنى ذلك أن تتركه وتخرب البيت.

وأكد أمين الفتوى أن الشيطان يخرب على الإنسان حياته وأصدقاء السوء أيضًا يتدخلون ويشلون تفكيره.

وورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول صاحبه "ما الحكم الشرعي في النفقة الزوجية المقررة على الزوج لزوجته؟ وهل يحق للقاضي أن يلزم الزوج بهذه النفقة؟.

قالت دار الإفتاء، إنه يجب على الزوج الإنفاق على زوجته، فإن أَبَى الإنفاق عليها كان لها أن تطلب من القاضي فرض نفقتها على زوجها، فإذا ثبت لدى القاضي بطريقة ما إعسار الزوج فله أن يحكم بالنفقة على من تجب عليه نفقة المرأة إذا لم تكن متزوجة، ثم تعود بذلك على الزوج إذا أيسر، أو يسمح لها إذا رأت ذلك بالاستدانة من الغير بحيث يثبت الدين في ذمة الزوج مباشرة، وللدائن مقاضاة ذلك الزوج مباشرة بعد إذن القاضي.
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