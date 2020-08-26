محافظ الأقصر يشهد التشغيل التجريبي للمركز التكنولوجي للمواطنين.. صور

شهد المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر فاعليات اليوم الأول لتدريب العاملين بالمركز التكنولوجى لخدمة المواطنين بمدينة الأقصر، والتشغيل التجريبي للمركز .





والتقى محافظ الأقصر بالمواطنين الذين تقدّموا بطلبات التصالح في بعض مخالفات البناء ودفع رسوم جدية التصالح بقيمة 25 % من المخالفات.





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ويحتوى المركز على 9 نوافذ منها شباك مجهز لخدمة ذوى الأعاقة به رامب يرتفع ليكون المواطن فى مستوى مقدم الخدمة، ونافذة أخرى للخزينة.





من جانبه أوضح محافظ الأقصر أن المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين هو إحدى وسائل الحكومة الإلكترونية لتقديم الخدمات الحكومية للمواطنين بصورة حضارية من خلال شباك واحد يتحقق معه الهدف وهو حصول المواطن على الخدمة دون لقاء مباشر مع مؤديها فى إطار من الشفافية والنزاهة.



