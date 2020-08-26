AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

محافظ الأقصر يشهد التشغيل التجريبي للمركز التكنولوجي للمواطنين.. صور

الأربعاء 26/أغسطس/2020 - 07:16 م
المستشار مصطفى ألهم
المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر
Advertisements
شمس يونس
شهد المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر فاعليات اليوم الأول لتدريب العاملين بالمركز التكنولوجى لخدمة المواطنين بمدينة الأقصر، والتشغيل التجريبي للمركز .

والتقى محافظ الأقصر بالمواطنين الذين تقدّموا بطلبات التصالح في بعض مخالفات البناء ودفع رسوم جدية التصالح بقيمة 25 % من المخالفات.

اقرأ أيضًا:

ويحتوى المركز على 9 نوافذ منها شباك مجهز لخدمة ذوى الأعاقة به رامب يرتفع ليكون المواطن فى مستوى مقدم الخدمة، ونافذة أخرى للخزينة.

من جانبه أوضح محافظ الأقصر أن المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين هو إحدى وسائل الحكومة الإلكترونية لتقديم الخدمات الحكومية للمواطنين بصورة حضارية من خلال شباك واحد يتحقق معه الهدف وهو حصول المواطن على الخدمة دون لقاء مباشر مع مؤديها فى إطار من الشفافية والنزاهة.

رافق محافظ الأقصر خلال جولته نائبة محمد عبد القادر خيرى، واللواء دكتور عماد أبو العزائم السكرتير العام المساعد للمحافظة، والعميد عمرو حسن وكيل وزارة لشئون مكتب المحافظ، والعميد طاهر الحنفى المشرف العام على إنشاء وتطوير المراكز التكنولوجية بوزارة التخطيط والإصلاح الإدارى.
محافظ الأقصر يشهد التشغيل التجريبي للمركز التكنولوجي للمواطنين.. صور
محافظ الأقصر يشهد التشغيل التجريبي للمركز التكنولوجي للمواطنين.. صور
محافظ الأقصر يشهد التشغيل التجريبي للمركز التكنولوجي للمواطنين.. صور
محافظ الأقصر يشهد التشغيل التجريبي للمركز التكنولوجي للمواطنين.. صور
محافظ الأقصر يشهد التشغيل التجريبي للمركز التكنولوجي للمواطنين.. صور
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

منذ بدء التشغيل التجريبى.. محافظ الدقهلية : المركز التكنولوجي استقبل ١٢٥٠ مواطنا

بتوجيهات مدبولي.. محافظ الدقهلية: متابعة يومية ومستمرة لاستقبال المواطنين وتلقى شكواهم

المركز التكنولوجي بديوان الدقهلية يستقبل 12500 مواطن منذ بدء التشغيل التجريبي

تقسيم العمل بين المراكز التكنولوجية لتقليل التزاحم فى طلبات التصالح بالمنيا

خلال فترة العيد.. استمرار تقديم طلبات التصالح في الأقصر

لا مكان للمتقاعسين.. محافظ الجيزة ينذر الموظفين المتكاسلين عن خدمة المواطنين

ترشيحاتنا

بشرى سارة للبنانيين..عودة المقاهي والمطاعم والمنتجعات السياحية للحياة من جديد

رسميا.. كاف يحدد مواعيد مباريات الأهلى والزمالك فى نصف نهائي أبطال إفريقيا

هشام حنفي يكشف كواليس الاستغناء عن ابنه من ناشئي الأهلي

المبيدات الحشرية أقوى سلاح ضد كورونا.. تفاصيل

لازم تخافوا.. مستشار الرئيس يحذر من كورونا: لم تنته بعد

قرار كويتي جديد بشأن الإقامات والزيارات التي تنتهي آخر أغسطس

AdvertisementS

دخلنا لقيناها عريانة مع بيشوي.. اعترافات متهمة في قضية منة عبدالعزيز: مارس الرذيلة معها مرتين في ساعتين

قبل فرحها.. التحريات: وفاة عروس القليوبية طبيعية.. صور

شريف إكرامي في معسكر الأهلي

عروس الجنة.. دعت أهل البلد ورحلت في عشية عرسها

مفاجأة في قلة السجائر المحلية المعروضة| الرقابة الإدارية تضبط فسادا في "الشرقية للدخان" بـ 12 مليون جنيه

بشرى سارة للبنانيين..عودة المقاهي والمطاعم والمنتجعات السياحية للحياة من جديد

محمد عمارة لـ صدى البلد : خالد بيبو جامل الخطيب بالاستغناء عن ابني.. وهذه تفاصيل مكالمة مرتضى منصور وأمير

الوطنية للانتخابات: إحالة جميع الناخبين المتخلفين عن التصويت فى انتخابات الشيوخ للنيابة العامة

تمديد العقود.. الزمالك يحصن لاعبيه من بريق أموال بيراميدز.. والاهلي يفقد السيطرة

رسميا.. كاف يحدد مواعيد مباريات الأهلى والزمالك فى نصف نهائي أبطال إفريقيا

رد عاجل من وزارة الزراعة بشأن إصابة الطماطم بمرض مسرطن

الصفقة حُسمت ..أجويرو يعلن انتقال ميسي إلى مانشستر سيتي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هيونداى تكشف عن كونا المُحدثة و N Line فى صور تشويقية جديدة .. شاهد

على البحر.. شاهد| ناهد السباعي بإطلالة مثيرة للجدل

غني بالألياف ويزيد الشبع.. 9 فوائد للبطيخ عند اتباع الريجيم