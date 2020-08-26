الزراعة: الوزارة لن تتخلى عن أى فلاح يواجه مشكلة .. فيديو

تجاوب الدكتور محمد القرشى المتحدث الرسمى بإسم وزارة الزراعة مع الشكاوى الموجهة لوزارة الزراعة من عدد من المزارعين بمنطقة جمعية السلام بمحافظة الدقهلية.





وقال القرشى، خلال لقائه على قناة الحدث اليوم، إنه من غير المعتاد وجود مشاكل فى المرافق الزراعية سواء كانت تتعلق بمرافق الرى أو الصرف، مشيرا إلى أن الوزارة لن تتخلي عن أي فلاح يواجه مشكلة.





وأكد أن اللجنة التنسيقية مع وزراة الرى ستوفر كل التقارير اللازمة حول منطقة جمعية السلام بمحافظة الدقهلية مع دراسة الموضوع بشكل كامل لحل مشكلة مرافق الرى بتلك المنطقة.



