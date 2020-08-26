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أخبار البلد

أحالتها لمستشفي الحسين الجامعي.. لجنة الاستغاثات الطبية بمجلس الوزراء تستجيب لوالد الطفلة "جنا"

الأربعاء 26/أغسطس/2020 - 07:15 م
صدى البلد
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محمود مطاوع
في إطار حرص لجنة الاستغاثات الطبية برئاسة مجلس الوزراء على رصد استغاثات المواطنين عبر مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام المختلفة، استجابت اللجنة لاستغاثة والد الطفلة "جنا"، المتداولة بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي على نطاق واسع، حيث تعاني الطفلة ذات الـ18 شهرًا من ورم ليمفاوي منذ الولادة ناتج عن انسداد فى الأوعية الليمفاوية بالرقبة.

وعلى الفور قام أعضاء فريق التدخل السريع بلجنة الاستغاثات الطبية بالتواصل مع والد الطفلة لاستكمال البيانات واستلام الفحوصات الطبية والتقارير، وتم عرضها على اللجنة الطبية العليا والتي اوصت بتحويل الطفلة للعرض علي أساتذة جراحة الأطفال بطب الأزهر.

وتم التواصل مع د محمود صديق، نائب رئيس جامعة الأزهر، ود حسين أبو الغيط، عميد طب الأزهر بنين، وفي استجابة سريعة، تم استقبال الطفلة برفقة أسرتها من قبل الدكتور عمر عبدالحميد، مدرس جراحة الأطفال، وتم حجزها بقسم جراحة الأطفال بمستشفى الحسين الجامعي استكمالًا للفحوصات الطبية وتمهيدًا لإجراء التدخل الجراحي اللازم.

وأكدت لجنة الاستغاثات الطبية استمرار متابعتها للحالة الصحية للطفلة عن كثب، وحتى إجراء العملية الجراحية وتماثلها التام للشفاء، كما تؤكد استمرارها فى رصد الاستغاثات الطبية للمواطنين على مدار الساعة.
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