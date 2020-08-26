انتحار مزارع لمروره بضائقة مالية في بني مزار شمال المنيا

أنهي مزارع في العقد الخامس من عمره مُنتحرًا بتناول جرعة كبيرة من سم الفئران ليتخلص من حياته لمروره بضائقة مالية وذلك عقب مشاجرة مع أسرته بنزلة عمرو ببني مزار شمال المنيا





تلقى اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا إخطار من اللواء خالد عبد السلام مدير مباحث المديرية بمصرع مزارع بمركز بني مزار عقب تناوله جرعة كبيرة من سم الفئران.





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علي الفور انتقل العميد شريف كرم رئيس مباحث المديرية والعقيد حاتم ربيع رئيس فرع البحث الجنائي شمال لفحص البلاغ .



