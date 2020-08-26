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حوادث

انتحار مزارع لمروره بضائقة مالية في بني مزار شمال المنيا

الأربعاء 26/أغسطس/2020 - 07:13 م
جثة
جثة
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ايمن رياض
أنهي مزارع في العقد الخامس من عمره مُنتحرًا بتناول جرعة كبيرة من سم الفئران ليتخلص من حياته لمروره بضائقة مالية وذلك عقب مشاجرة مع أسرته بنزلة عمرو ببني مزار شمال المنيا 

تلقى اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا إخطار من اللواء خالد عبد السلام مدير مباحث المديرية بمصرع مزارع بمركز بني مزار عقب تناوله جرعة كبيرة من سم الفئران. 

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علي الفور انتقل العميد شريف كرم رئيس مباحث المديرية والعقيد حاتم ربيع رئيس فرع البحث الجنائي شمال لفحص البلاغ .

وتبين مصرع م.ا 50 سنة فلاح ومقيم بقرية نزلة عمرو ببني مزار بتناول جرعة كبيرة من سم الفئران وذلك عقب مشاجرة مع أسرته لمروره بضائقة مالية ولا توجد شبهة جنائية وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتولي التحقيق.
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