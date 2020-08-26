الداخلية اليوم.. إحباط محاولة تهريب 3.5 طن بانجو بـ10 ملايين جنيه بالسويس .. سقوط عصابة التسول فى الجيزة .. حملات مكبرة لضبط المخالفين لقرار حظر البناء

ضبط ٣.٥ طن بانجو أسفل حمولة أسمنت بالسويس

سقوط ١٩ شخصا لممارستهم أعمال التسول فى بولاق الدكرور والطالبية

ضبط شخص محكوم عليه بالسجن 65 عاما بالإسماعيلية

الداخلية تضبط 2888 سائق نقل جماعى لعدم ارتدائم الكمامات و 58 شخصا خالفوا قرار حظر البناء









تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات من ضبط كمية كبيرة من مخدر البانجو وزنت 3,300 طن مخبأة أسفل حمولة من الأسمنت بسيارة نقل بالسويس.





تابعت الإدارة نشاط اثنين من العناصر الإجرامية (عاطلَين "لأحدهما معلومات جنائية") فى مجال تهريب كمية من نبات البانجو المخدر من شرق المجرى الملاحى لقناة السويس إلى غربها عبر إحدى معديات السيارات مُستخدمين سيارة نقل ومقطورة قلاب حيث تم رصدهما والوقوف على نشاطهما الإجرامى.





عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن السويس تم ضبط أحدهما حال إستقلاله السيارة فى كمين أُعد له بدائرة قسم شرطة الجناين وبحوزته (1107 لفافات كبيرة الحجم لنبات البانجو المخدر وزنت 3,300 "ثلاثة أطنان وثلاثمائة كيلو جرام" مخبأة أسفل حمولة من الأسمنت- مبلغ مالى- هاتف محمول).

بمواجهته أقر بحيازته للمواد المخدرة المضبوطة بقصد تهريبها من شرق القناة إلى غربها بصدد الإتجار فيها بمحافظات الجمهورية بالإشتراك مع المتهم الهارب ، وإستخدامه للسيارة والهاتف المحمول فى نقل وترويج المواد المخدرة.









وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة 10000000 جنيه تقريبًا.





يأتي ذلك إستمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عملية تروجيها.





ومن ناحية اخرى شنت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث حملة أمنية مكبرة بدائرتى قسمى شرطة "بولاق الدكرور، الطالبية" بمحافظة الجيزة، استهدفت ضبط مرتكبى أعمال التسول واستجداء المارة بالطريق العام.

أسفرت جهود الحملة عن ضبط 19 شخصا لممارستهم أعمال التسول، من بينهم 6 من ذوى المعلومات الجنائية والمحكوم عليهم، واستغلالهم 8 أطفال فى أعمال التسول واستجداء المارة للاستفادة المادية والتربح من خلالهم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما جرائم استغلال الأحداث لما لها من آثار اجتماعية.





كما نجحت اجهزة وزارة الداخلية فى ضبط محكوم عليه هارب بالإسماعيلية مطلوب التنفيذ عليه فى العديد من القضايا الجنائية.

أكدت تحريات ومعلومات قطاع الأمن العام بمُشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الإسماعيلية قيام(عاطل ، مُقيم بدائرة مركز شرطة القنطرة غرب) والمطلوب التنفيذ عليه فى 4 قضايا ("مخدرات – سرقة بالإكراه – سلاح " بالسجن 65 سنة) بالتردد على محل إقامته بدائرة المركز .

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لضبط العناصر الإجرامية المطلوب ضبطهم وإحضارهم على ذمة قضايا والمحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ أحكام قضائية صادرة ضدهم.





كما واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها للحفاظ على سلامة المواطنين وتنفيذًا للإجراءات الاحترازية التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد للحفاظ على الصحة العامة ومواجهة تداعيات انتشار الفيروس.

أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة، عن اتخاذ الإجراءات القانونية قِبل 2888 سائق نقل جماعيا لعدم ارتداء الكمامة الواقية.

وجار استمرار تلك الحملات، حرصًا على سلامة المواطنين، وذلك فى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية لحماية المواطنين والحد من انتشار فيروس "كورونا" والمتضمن إلزام جميع سائقى وسائل النقل الجماعى بارتداء الكمامات الواقية.



