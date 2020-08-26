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أخبار العالم

الاتحاد الأوروبي يعلن استعداده دعم وقف إطلاق النار لتسوية الأزمة الليبية

الأربعاء 26/أغسطس/2020 - 07:10 م
صدى البلد
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القسم الخارجي
أعرب الاتحاد الأوروبي، اليوم الأأربعاء، عن استعداده لدعم وقف إطلاق النار في ليبيا، مضيفا أن عملية إيريني قدمت 10 تقارير إلى الأمم المتحدة. 

فيما صرحت وزيرة دفاع ألمانيا أنه لابد من تخفيف التوتر في المتوسط، التوصل إلى حل سياسي في ليبيا. 

وأعلنت وزارة الدفاع التركية مقتل أحد جنودها في العاصمة الليبية طرابلس، برتبة رقيب، يعمل في قوات الدفاع الجوي من مدينة كوزان.

ونعت تركيا الرقيب "بلال يلماز" الذي قتل أثناء "تأديه مهامه" في طرابلس، حسبما قالت الوزارة، مشيرة إلى أن نقله إلى المستشفى أثناء عمله، لكن لم يتم إنقاذه رغم كل التدخلات.

وذكرت أن الجندي التركي كان مريضا وتوفي إثر التهاب رئوي، بينما نشر المبعوث التركي إلى ليبيا في وقت سابق تدوينة يؤكد خلالها مقتل الجندي.

ودائما ما تحاول تركيا التغطية على خسائرها بعد تدخلها عسكريا في ليبيا، وذلك بعد تلقي ميليشياتها وجنودها عددًا من الضربات على يد الجيش الوطني الليبي.
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