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توك شو

خبير سياسي: الدراسات أثبتت أن المرأة أقل فسادا من الرجل

الأربعاء 26/أغسطس/2020 - 07:35 م
قسم التوك شو
قال الدكتور محمد صالح هاشم عضو مجلس امناء الأكادمية الوطنية لتأهيل الشباب، إن دور الشباب في الحياة السياسية تطور و مع وجود قوانين تنظم ذلك و الدليل وجود 25٪ من مجلس النواب للشباب و 25٪ للمرأة و هذا حدث غير مسبوق في تاريخ مصر، مؤكدا أن ذلك من تخطيط القيادة السياسية  و إيمان الرئيس السيسي أن مستقبل الوطن في أيدي الشباب.   

وأكد هاشم خلال لقائه في برنامج قلب مصر تقديم مصطفى ابو عطا علي قناة الحدث اليوم، أن مصر الوحيدة التي تقيم مؤتمر للشباب كل 3 شهور نستخرج منه أجندة تنفيذية للحكومة تحت إشراف الرئيس السيسي، مضيفا أن الفتاة المصرية أصبح لها دور كبير في المؤتمرات و تستطيع القيام بدورها بكفاءة و هذا ليس دور مستجد للمراة المصرية.    


و أضاف عضو مجلس امناء الأكادمية الوطنية لتأهيل الشباب، أن الدراسات الحديثة أثبتت أن المرأة أقل فسادا من الرجل و أصبحت المرأة جزء من الحياة السياسية و لديها حاسة أستشعار لأي شئ يمس الامن القومي المصري.
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