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اقتصاد

لأول مرة في تاريخه .. تأجيل مؤتمر دافوس إلى صيف 2021

الأربعاء 26/أغسطس/2020 - 07:33 م
المنتدى الاقتصادى
المنتدى الاقتصادى العالمى
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أ ش أ
أعلن المنتدى الاقتصادى العالمى والمعروف بمنتدى "دافوس" عن تأجيل مؤتمره السنوي الذي يعقد في شهر يناير من كل بالمنتجع السويسري إلى أوائل الصيف المقبل 2021، موضحا أن الخبراء نصحوا بأنه لا يمكن عقد المؤتمر في يناير بأمان بسبب جائحة كورونا.


وأكد المنتدى الاقتصادي العالمي - في بيان صدر بمقره في جنيف اليوم الأربعاء أن قرار التأجيل لم يتم اتخاذه بسهولة، خاصة أن الحاجة إلى اجتماع لقادة العالم من أجل تصميم مسار لتعاف مشترك بعد الآثار التي خلفها وباء كورونا، وكذلك إعادة الانطلاق في حقبة مابعد كورونا، هو أمر مُلح للغاية.


وأشار المنتدى إلى أنه سيتم عقد ما سيعرف "بحوارات دافوس"، وذلك في 25 يناير الموعد الذي كان ينعقد فيه المؤتمر، ولكن سيكون الحدث رفيع المستوى رقميا حيث سيتبادل كبار القادة العالميين وجهات نظرهم حول حالة العالم في 2021.
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