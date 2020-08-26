تخفيضات ومكافآت.. الضرائب تكشف تفاصيل نظام حوافز القيمة المضافة |فيديو

قال السيد صقر رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب رئيس مصلحة الضرائب، تعليقا على موافقة مجلس الوزراء من حيث المبدأ على نظام حوافز ضريبة القيمة المضافة ، إن نظام الحوافز يهدف إلى تشجيع التعامل بالفواتير الضريبية.





وأضاف السيد صقر في مداخلة هاتفية على قناة " إكسترا نيوز" : "المبلغ المخصص لتلك الحوافز لا يتجاوز 1 % من الضريبة المحصلة سنويا وذلك في إطار سعي وزارة المالية ومصلحة الضرائب للحصول على معلومة".





ودعا السيد صقر المواطنين إلى ضرورة الحرص على طلب الحصول على فاتورة ضريبة من التاجر، لأن ذلك في صالح المواطن كدليل إثبات تعامل مع التاجر والحصول على الخدمة.





وأوضح السيد صقر أن الحوافز ممثلة في 3 أشكال أولها وجود تخفيضات على قيمة السلعة او الخدمة التي يحصل عليها المواطن عبر شبكة التجار المتواجدة من خلال تحالف التجار الموقعين اتفاق مع مصلحة الضرائب.





ولفت السيد صقر إلى أن التخفيض يتراوح من 10 إلى 25% من قيمة السلع و يحصل عليه الفرد تلقائيا وفق نوع السلعة وذلك من خلال 11 ألف تاجر مشاركين في التحالف مع مصلحة الضرائب.



