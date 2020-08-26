AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

تخفيضات ومكافآت.. الضرائب تكشف تفاصيل نظام حوافز القيمة المضافة |فيديو

الأربعاء 26/أغسطس/2020 - 07:34 م
صدى البلد
Advertisements
هاني حسين
قال السيد صقر رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب رئيس مصلحة الضرائب، تعليقا على موافقة مجلس الوزراء من حيث المبدأ على نظام حوافز ضريبة القيمة المضافة، إن نظام الحوافز يهدف إلى تشجيع التعامل بالفواتير الضريبية.

وأضاف السيد صقر في مداخلة هاتفية على قناة " إكسترا نيوز" : "المبلغ المخصص لتلك الحوافز لا يتجاوز 1 % من الضريبة المحصلة سنويا وذلك في إطار سعي وزارة المالية ومصلحة الضرائب للحصول على معلومة".

ودعا السيد صقر المواطنين إلى ضرورة الحرص على طلب الحصول على فاتورة ضريبة من التاجر، لأن ذلك في صالح المواطن كدليل إثبات تعامل مع التاجر والحصول على الخدمة.

وأوضح السيد صقر أن الحوافز ممثلة في 3 أشكال أولها وجود تخفيضات على قيمة السلعة او الخدمة التي يحصل عليها المواطن عبر شبكة التجار المتواجدة من خلال تحالف التجار الموقعين اتفاق مع مصلحة الضرائب.

ولفت السيد صقر إلى أن التخفيض يتراوح من 10 إلى 25% من قيمة السلع ويحصل عليه الفرد تلقائيا وفق نوع السلعة وذلك من خلال 11 ألف تاجر مشاركين في التحالف مع مصلحة الضرائب.

وأضاف أن الحوافز الأخرى تتمثل في إمكانية ان يحصل المواطن على مكافأة نقدية أو عينية في شكل كوبون ويرتبط بعدد المعاملات التي يقوم بها المواطن، بالإضافة الى وجود سحب دوري على مكافآت عدة للمواطن.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مصلحة الضرائب: لا ضرائب جديدة على مستخدمي الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي.. فيديو

الحكومة: لا صحة لفرض ضريبة جديدة على السلع المباعة إلكترونيًا

الضرائب: بروتوكول تعاون لتحصيل ضريبة القيمة المضافة على خدمة النولون البحرى

"الضرائب" تكشف أسباب ارتفاع سعر تجديد اشتراك الأندية

الحكومة توافق على نظام الحوافز لتعظيم وضبط تحصيل ضريبة القيمة المضافة

ترشيحاتنا

لن نقدم أي تنازل.. أردوغان يهدد اليونان ودول المتوسط بالخراب والزوال

10 أسرار لم تعرفها من قبل عن أسامة فيصل لاعب الزمالك الصاعد | شاهد

رفضت تقبيله.. ميلانيا الوحيدة التي تحرج ترامب أمام الجميع.. فيديو وصور

محمد عمارة لـ صدى البلد : خالد بيبو جامل الخطيب بالاستغناء عن ابني.. وهذه تفاصيل مكالمة مرتضى منصور وأمير

التحريات في قتل عامل لزوجته بالعياط: مزقها وسط الشارع أمام والديها وشقيقها

أسد الصعيد .. بيجو 504 سيارة يعشقها المصريون وتتحمل الصعاب

AdvertisementS

دخلنا لقيناها عريانة مع بيشوي.. اعترافات متهمة في قضية منة عبدالعزيز: مارس الرذيلة معها مرتين في ساعتين

قبل فرحها.. التحريات: وفاة عروس القليوبية طبيعية.. صور

شريف إكرامي في معسكر الأهلي

عروس الجنة.. دعت أهل البلد ورحلت في عشية عرسها

مفاجأة في قلة السجائر المحلية المعروضة| الرقابة الإدارية تضبط فسادا في "الشرقية للدخان" بـ 12 مليون جنيه

محمد عمارة لـ صدى البلد : خالد بيبو جامل الخطيب بالاستغناء عن ابني.. وهذه تفاصيل مكالمة مرتضى منصور وأمير

بشرى سارة للبنانيين..عودة المقاهي والمطاعم والمنتجعات السياحية للحياة من جديد

الوطنية للانتخابات: إحالة جميع الناخبين المتخلفين عن التصويت فى انتخابات الشيوخ للنيابة العامة

رد عاجل من وزارة الزراعة بشأن إصابة الطماطم بمرض مسرطن

رسميا.. كاف يحدد مواعيد مباريات الأهلى والزمالك فى نصف نهائي أبطال إفريقيا

رفضت تقبيله.. ميلانيا الوحيدة التي تحرج ترامب أمام الجميع.. فيديو وصور

تمديد العقود.. الزمالك يحصن لاعبيه من بريق أموال بيراميدز.. والاهلي يفقد السيطرة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس كلاسيكية.. كارولين عزمي بإطلالة تخطف الأنظار.. شاهد

أوف شولدر.. كارمن سليمان بإطلالة سوداء جذابة.. شاهد

هيونداى تكشف عن كونا المُحدثة و N Line فى صور تشويقية جديدة .. شاهد