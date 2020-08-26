التحريات في قتل عامل لزوجته بالعياط: مزقها وسط الشارع أمام والديها وشقيقها





كشفت تحريات الاجهزة الامنية بالجيزة حول واقعة قتل ربة منزل بالعياط ان زوجها عاجلها بعدة طعنات امام والدها وشقيقها وسط الشارع.





واضافت التحريات ان المتهم قتل زوجته بعدة طعنات بالرقبة والبطن أمام والدتها ووالدها وشقيقها، وقال أحد أهالي المنطقة: كان في خلاف بين المتهم وزوجته فتوجهت لمنزل اسرتها لفترة واثناء سيرها بالشارع فوجئت بزوجها امامها يحمل سكين ويسدد لها عدة طعنات قبل ان يتمكن والدها وشقيقها من انقاذها، مشيرًا إلى أن المتهم متعاطي للمواد المخدرة "المتهم مدمن".









تلقى اللواء طارق مرزوق مدير أمن الجيزة، إخطارا من ضباط المباحث بمركز العياط يفيد بإقدام زوج على قتل زوجته بـ3 طعنات في مختلف الجسم، بآله حادة بقرية عبدالمجيد مرسى التابعة لدائرة المركز.





وعلى الفور أمر اللواء محمود السبيلى مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، بتشكيل فريق من ضباط البحث الجنائي، لسرعة كشف تفاصيل الواقعة وضبط المتهم وتمكنت قوات الامن من القبض عليه.