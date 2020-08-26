AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

وادي دجلة يكشف مصير مفاوضات الزمالك لضم عبد العاطي وإمكانية استعارة نجم الأهلي

الأربعاء 26/أغسطس/2020 - 07:41 م
محمد محمود
محمد محمود
Advertisements
محمد رشاد
أكد محمد عبد الواحد، المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بنادي وادي دجلة، أن المدير الفني اليوناني، بابا فاسيليو، راضٍ بشكل كبير عن مستوى اللاعبين، رغم التعادلين الأخيرين أمام الاتحاد والاسماعيلي .

وكشف عبد الواحد في تصريحات خاصة لصدى البلد ، موقف محمد عبد العاطى، لاعب وسط الفريق، من الانتقال للزمالك، قائلا: "كانت هناك مفاوضات منذ فترة، وتوقفت لأسباب مادية.. ولا يوجد عرض رسمي حاليا".

وعن إمكانية استعارة محمد محمود من الأهلي، قال: "الموسم لم ينته، ومن المبكر الحديث عن احتياجات الفريق.. لكن قد يكون ذلك واردًا".

ويستعد الفريق الدجلاوي إلى مواجهة مصر المقاصة غدا الخميس فى إطار مباريات الاسبوع الـ22 من الدوري المصري 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

من بينها ضم عنتر.. دجلة يحدد 3 شروط تعجيزية لـ انتقال عبد العاطي إلى الزمالك

هل طلب دجلة استعارة محمد محمود من الأهلي ؟ مدرب الفريق يرد

وادي دجلة يحسم موقف رحيل بيكهام وعبدالعاطى للأهلى والزمالك فى الصيف

وادي دجلة يرتب خط هجومه قبل خوض منافسات الدوري الممتاز

محمد عبد الواحد: فلسفة وادي دجلة تغيرت مع مدرب الفريق الجديد

تغييرات جديدة فى وادى دجلة خلال مواجهة المقاصة بالدوري الممتاز

ترشيحاتنا

عوض تاج الدين يوجه رسالة تحذيرية بخصوص كورونا.. فيديو

أقوى علاج للدوالي بمكونات منزلية.. الألم هيروح

أحالتها لمستشفي الحسين الجامعي.. لجنة الاستغاثات الطبية بمجلس الوزراء تستجيب لوالد الطفلة "جنا"

لن نقدم أي تنازل.. أردوغان يهدد اليونان ودول المتوسط بالخراب والزوال

سيدة تناشد المسئولين لعلاج نجلها بعد قطع قدمه ويده.. فيديو

قرار كويتي جديد بشأن الإقامات والزيارات التي تنتهي آخر أغسطس

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اخلص من الوجع.. تمرين لعلاج ألم القدم

بملابس كلاسيكية.. كارولين عزمي بإطلالة تخطف الأنظار.. شاهد

أوف شولدر.. كارمن سليمان بإطلالة سوداء جذابة.. شاهد