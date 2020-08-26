وادي دجلة يكشف مصير مفاوضات الزمالك لضم عبد العاطي وإمكانية استعارة نجم الأهلي

أكد محمد عبد الواحد، المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بنادي وادي دجلة، أن المدير الفني اليوناني، بابا فاسيليو، راضٍ بشكل كبير عن مستوى اللاعبين، رغم التعادلين الأخيرين أمام الاتحاد والاسماعيلي .
وكشف عبد الواحد في تصريحات خاصة لصدى البلد ، موقف محمد عبد العاطى، لاعب وسط الفريق، من الانتقال للزمالك، قائلا: "كانت هناك مفاوضات منذ فترة، وتوقفت لأسباب مادية.. ولا يوجد عرض رسمي حاليا".
وعن إمكانية استعارة محمد محمود من الأهلي، قال: "الموسم لم ينته، ومن المبكر الحديث عن احتياجات الفريق.. لكن قد يكون ذلك واردًا".
ويستعد الفريق الدجلاوي إلى مواجهة مصر المقاصة غدا الخميس فى إطار مباريات الاسبوع الـ22 من الدوري المصري