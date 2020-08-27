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بين الناس

القمامة تحاصر سكان شارع المسجد الأقصى بالطالبية فى الجيزة.. الأهالى يستغيثون

الخميس 27/أغسطس/2020 - 09:00 ص
صدى البلد
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وسام مختار
شكا المواطن سامح صلاح، المقيم فى شارع المسجد الأقصي المتفرع من شارع المنشية بالطالبة بالجيزة، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من تراكم القمامة .

ويقول سامح صلاح فى رسالته: أن تجمع القمامة بهذه الصورة يؤدى إلى تلوث البيئة وانتشار الروائح الكريهة والأمراض"، مناشدا مسؤلى الجيزة العمل سريعا على حل هذه المشكلة.

للتواصل مع القارئ : 01066245584 

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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.
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