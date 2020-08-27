القمامة تحاصر سكان شارع المسجد الأقصى بالطالبية فى الجيزة.. الأهالى يستغيثون

شكا المواطن سامح صلاح، المقيم فى شارع المسجد الأقصي المتفرع من شارع المنشية بالطالبة بالجيزة، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من تراكم القمامة .





ويقول سامح صلاح فى رسالته: أن تجمع القمامة بهذه الصورة يؤدى إلى تلوث البيئة وانتشار الروائح الكريهة والأمراض"، مناشدا مسؤلى الجيزة العمل سريعا على حل هذه المشكلة.





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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.