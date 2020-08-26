وزير التعليم يكشف تفاصيل العام الدراسي الجديد أول سبتمبر .. بروتوكول لتشغيل وإدارة منصة رقمية للدروس الإلكترونية .. وحماية المستهلك يلزم المدارس والجامعات برد 25% من مصاريف نقل الطلاب

* وزير التعليم :

- كل ما يتم تداوله من أخبار وتفاصيل عن مجموعات التقوية والمصروفات الدراسية بالمدارس الخاصة والدولية لا أساس له من الصحة

- العام الدراسي سيبدأ 17 أكتوبر 2020 ويستمر حتى 24 يونيو 2021









أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن كل ما يتم تداوله من أخبار وتفاصيل عن المنصات الالكترونية والدروس الخصوصية ومجموعات التقوية والمصروفات الدراسية بالمدارس الخاصة والدولية ، لا أساس له من الصحة.





وقال وزير التربية والتعليم ، إن الوزارة سوف تشرح الخطة الكاملة للتعامل مع العام الدراسي الجديد في الاسبوع الاول من شهر سبتمبر ، وستوضح كل التفاصيل.









أصدر ، الثلاثاء، قرارًا مهمًا لقطاع كبير من أولياء الأمور، وكان شغلًا شاغلًا للمجتمع المصرى خلال الآونة الأخيرة فى ظل تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد على ضوء قرار الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، رقم 1187 لسنة 2020. وكان قد أكد الدكتور أحمد سمير فرج، القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك والمدير التنفيذي، أن مجلس إدارة الجهاز



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وأوضح أن الجهاز تلقى العديد من الشكاوى بشأن توقف خدمة نقل الطلاب للمدارس نظرًا لتعليق الدراسة خلال النصف الثانى من العام الدراسى 2019/2020، وعدم انتفاع الطلاب بمقابل الخدمة التى تم التعاقد عليها مع المؤسسات التعليمية المختلفة (مدارس، معاهد، جامعات).

وقال رئيس الجهاز إن مجلس الإدارة أصدر قراره رقم 155 /1 بتاريخ اليوم، الثلاثاء 25/8/2020 بإلزام جميع مقدمى الخدمات التعليمية (مدارس، جامعات، معاهد)، ومؤسسات النقل أو الرحلات بجميع صورها ممن يقدمون خدمات نقل الطلاب من خلال تحصيل اشتراكات، برد نسبة 25% من إجمالى مصروفات خدمة النقل المتعاقد عليها خلال العام الدراسى الماضى 2019/2020، وذلك عن طريق خصم تلك القيمة من مصروفات العام الدراسى الجديد 2020/2021.



وأضاف أن قرار مجلس الإدارة نظم أسلوب وطريقة رد نسبة 25% من مقابل خدمة نقل الطلاب، أما من خلال خصمها من مصروفات العام الدراسى المقبل بالنسبة لطلاب سنوات النقل الذين ستستمر علاقتهم بالمؤسسة التعليمية خلال العام المقبل.



وأوضح أنه بالنسبة للطلاب الذين انتهت علاقتهم بالمؤسسة التعليمية خلال العام الدراسى المنصرم 2019/2020، فإن القرار ألزم المؤسسة التعليمية برد نسبة 25% من رسوم خدمة النقل خلال 30 يوما من تاريخ تقديم الطالب أو ولى أمره طلبًا للمؤسسة برد تلك القيمة.



وأكد سمير أن عدم التزام المؤسسات التعليمية أو شركات النقل بتنفيذ قرار مجلس الإدارة يعد مخالفة لنصوص المادتين 25 و56 من قانون حماية المستهلك وتتراوح عقوبتها من الغرامة إلى 20 ألفا وحتى مليون جنيه.



ودعا الجهاز المستهلكين إلى التوجه بشكواهم إلى الجهاز في حالة وجود ما يستدعي ذلك من خلال الخط الساخن 19588 من أي تليفون أرضي أو عن طريق خدمة الواتس اب 01281661880 أو عن طريق الصفحة الرسمية لجهاز حماية المستهلك على موقع التواصل الأجتماعي Facebook، الموقع الإلكتروني للجهاز www.cpa.gov.eg أو التطبيق الإلكتروني على الهواتف الذكية جهاز حماية المستهلك.





وأصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تعليمات رسمية لجميع المديريات التعليمية ، في إطار الاستعداد لبدء العام الدراسي الجديد 2020/2021 واستكمالا للاعمال المرتبطة بتحديث بيانات الطلاب على قاعدة البيانات المركزية.









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