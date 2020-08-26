وزير التعليم يكشف تفاصيل العام الدراسي الجديد أول سبتمبر .. بروتوكول لتشغيل وإدارة منصة رقمية للدروس الإلكترونية .. وحماية المستهلك يلزم المدارس والجامعات برد 25% من مصاريف نقل الطلاب

* وزير التعليم :
- كل ما يتم تداوله من أخبار وتفاصيل عن مجموعات التقوية والمصروفات الدراسية بالمدارس الخاصة والدولية لا أساس له من الصحة
- العام الدراسي سيبدأ 17 أكتوبر 2020 ويستمر حتى 24 يونيو 2021
أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن كل ما يتم تداوله من أخبار وتفاصيل عن المنصات الالكترونية والدروس الخصوصية ومجموعات التقوية والمصروفات الدراسية بالمدارس الخاصة والدولية ، لا أساس له من الصحة.
وقال وزير التربية والتعليم ، إن الوزارة سوف تشرح الخطة الكاملة للتعامل مع العام الدراسي الجديد في الاسبوع الاول من شهر سبتمبر ، وستوضح كل التفاصيل.
وكان قد أكد الدكتور أحمد سمير فرج، القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك
والمدير التنفيذي، أن مجلس إدارة الجهاز أصدر ، الثلاثاء، قرارًا مهمًا لقطاع كبير من أولياء الأمور، وكان شغلًا شاغلًا للمجتمع المصرى خلال الآونة الأخيرة فى ظل تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد على ضوء قرار الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، رقم 1187 لسنة 2020.
وأوضح أن الجهاز تلقى العديد من الشكاوى بشأن توقف خدمة نقل الطلاب للمدارس نظرًا لتعليق الدراسة خلال النصف الثانى من العام الدراسى 2019/2020، وعدم انتفاع الطلاب بمقابل الخدمة التى تم التعاقد عليها مع المؤسسات التعليمية المختلفة (مدارس، معاهد، جامعات).
وقال رئيس الجهاز إن مجلس الإدارة أصدر قراره رقم 155 /1 بتاريخ اليوم، الثلاثاء 25/8/2020 بإلزام جميع مقدمى الخدمات التعليمية (مدارس، جامعات، معاهد)، ومؤسسات النقل أو الرحلات بجميع صورها ممن يقدمون خدمات نقل الطلاب من خلال تحصيل اشتراكات، برد نسبة 25% من إجمالى مصروفات خدمة النقل المتعاقد عليها خلال العام الدراسى الماضى 2019/2020، وذلك عن طريق خصم تلك القيمة من مصروفات العام الدراسى الجديد 2020/2021.
وأضاف أن قرار مجلس الإدارة نظم أسلوب وطريقة رد نسبة 25% من مقابل خدمة نقل الطلاب، أما من خلال خصمها من مصروفات العام الدراسى المقبل بالنسبة لطلاب سنوات النقل الذين ستستمر علاقتهم بالمؤسسة التعليمية خلال العام المقبل.
وأوضح أنه بالنسبة للطلاب الذين انتهت علاقتهم بالمؤسسة التعليمية خلال العام الدراسى المنصرم 2019/2020، فإن القرار ألزم المؤسسة التعليمية برد نسبة 25% من رسوم خدمة النقل خلال 30 يوما من تاريخ تقديم الطالب أو ولى أمره طلبًا للمؤسسة برد تلك القيمة.
وأكد سمير أن عدم التزام المؤسسات التعليمية أو شركات النقل بتنفيذ قرار مجلس الإدارة يعد مخالفة لنصوص المادتين 25 و56 من قانون حماية المستهلك وتتراوح عقوبتها من الغرامة إلى 20 ألفا وحتى مليون جنيه.
ودعا الجهاز المستهلكين إلى التوجه بشكواهم إلى الجهاز في حالة وجود ما يستدعي ذلك من خلال الخط الساخن 19588 من أي تليفون أرضي أو عن طريق خدمة الواتس اب 01281661880 أو عن طريق الصفحة الرسمية لجهاز حماية المستهلك على موقع التواصل الأجتماعي Facebook، الموقع الإلكتروني للجهاز www.cpa.gov.eg
أو التطبيق الإلكتروني على الهواتف الذكية جهاز حماية المستهلك.
وأصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تعليمات رسمية لجميع المديريات التعليمية ، في إطار الاستعداد لبدء العام الدراسي الجديد 2020/2021 واستكمالا للاعمال المرتبطة بتحديث بيانات الطلاب على قاعدة البيانات المركزية.
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وشملت التعليمات ، التنبيه على مديري المدارس بمرحلة التعليم الابتدائي الرسمي سرعة الانتهاء من البت في كافة طلبات المتقدمين للصف الاول الابتدائي بالمدارس الحكومية.
وقالت وزارة التربية والتعليم ، بالنسبة لمرحلة رياض الاطفال التي تم تقديم الطلبات إلكترونيا من خلال التطبيق الالكتروني المركزي لعدد 11 مديرية وهم (دمياط - البحيرة - الاسماعيلية - المنيا - اسيوط - قنا - البحر الاحمر - الوادي الجديد - شمال سيناء - جنوب سيناء - الاقصر ) ، فتم التنبيه على الانتهاء من البت في كافة طلبات المتقدمين للصف الاول رياض الاطفال للمدارس الرسمية للغات ، وذلك من خلال التطبيق الالكتروني المعد للمديريات التعليمية لإعلان نتيجة القبول المبدئي لأولياء الامور على الموقع الخاص بهم ، وعقب الاعلان يلزم على جميع المدارس التي تم اعلان القبول المبدئي بها تسجيل موقف استلام الملفات من اولياء الامور.
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كما شددت وزارة التربية والتعليم على الانتهاء من العتماد الاحصاء الاستقراري لنتائج الامتحانات .
وأكدت وزارة التربية والتعليم أن التعليمات السابق ذكرها لابد من التعامل معها على انها تحت بند هام وعاجل ، على ان يتم الانتهاء من التنفيذ في موعد اقصاه 30 اغسطس 2020.
ووقعت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الثلاثاء، بروتوكول تعاون مع إحدى شركات المحمول لتقديم خدمات الاستضافة وتوفير البنية الأساسية السحابية اللازمة لتشغيل وإدارة منصة رقمية للدروس الإلكترونية تطلقها الوزارة، لمدة ثلاث سنوات، تتيح للطلاب الوصول إلى محتويات المناهج التعليمية بكل سهولة ويسر، بحضور الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والمهندس ياسر شاكر، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة أورنج مصر
ويتضمن الاتفاق أن تتولى وزارة التربية والتعليم تطوير منصة تعليمية لعرض محتوى تعليمي للطلاب، تنتجه الوزارة، وتحديد الاحتياجات الفنية اللازمة المتعلقة بالاستضافة والبنية الأساسية اللازمة لإطلاق المنصة، وتوفير المحتوى الرقمي المزمع إتاحته على المنصة وذلك بما يتفق مع رؤية الوزارة واستراتيجيتها في هذا الشأن، وتتولى "اورنچ" بالتنسيق مع الوزارة تزويد المنصة بكافة التقنيات الحديثة اللازمة لاستضافة المحتوى من خلال مراكز استضافة البيانات التابعة لها، وتوفير البنية الأساسية السحابية اللازمة لتشغيل وإدارة المنصة، كما سيتم استخدام "اورنچ كاش" كوسيلة لسداد المقابل المادي للمنصة عبر الهواتف الذكية.
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وقال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن هذه الخطوة تأتي في إطار اهتمام الوزارة بتوفير بدائل لأبنائنا الطلاب للتعليم عن بعد، والتي بدأتها الوزارة منذ بداية أزمة كورونا، والتي شهدت إطلاق أكثر من مكتبة رقمية (https://study.ekb.eg) ومنصة لبث الدروس التعليمية لأبنائنا الطلاب (https://stream.moe.gov.eg)، كما أطلقت الوزارة منصة لبث المراجعات النهائية لطلاب الثانوية العامة لمختلف المواد https://www.thanaweya.net
وأضاف شوقي أن جميع هذه الإجراءات تأتي في إطار تنفيذ استراتيجية متكاملة لتطوير المنظومة التعليمية، فضلًا عن اتباع الوزارة لسياسات جديدة تعتمد بشكل كبير على الوسائل التكنولوجية والتعليمية الحديثة تنفيذًا لخطة الدولة الشاملة للتعامل مع أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد.
وعبر المهندس ياسر شاكر، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة أورنچ مصر، عن امتنانه لثقة وزارة التربية والتعليم في أورنچ مصر لإتمام هذه المهمة المحورية في تاريخ قطاع التعليم بمصر، وأضاف: "يمثل اختيار أورنچ مصر من قبل وزارة التربية والتعليم في هذا المشروع الرقمي الهام، شهادة ثقة كبيرة في البنية التحتية التكنولوجية التي عملت الشركة على تطويرها خلال السنوات الماضية تمهيدا لدعم خطط الدولة في التحول الرقمي".
وتابع قائلًا: "إن أورنچ مصر تقدم عددًا هائلًا من الخدمات التقنية المتقدمة وعلى رأسها الخدمات السحابية اعتمادًا على ما تملكه من بنية تحتية ذكية وخبرات عالمية في تنفيذ مشاريع مختلفة ومتعددة بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية".
ويمثل التعاون بين الطرفين خطوة عملاقة على طريق تنفيذ خطة وزارة التربية والتعليم للاتجاه نحو التعليم الإلكتروني بما يتفق بدوره مع سياسات الدولة التي نجحت خلال الفترة الماضية في تبني التقنيات الحديثة و إلحاقها بأنظمة التعليم داخل مصر.
حضر توقيع البروتوكول من وزارة التربية والتعليم الدكتور أحمد ضاهر، نائب الوزير للتطوير التكنولوجي، واللواء أكرم النشار، مستشار الوزير للشئون المالية والإدارية، والأستاذ محسن عبد العزيز، المشرف على قطاع تكنولوجيا المعلومات، ومن شركة أورنج مصر المهندس ياسر شاكر، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب، والأستاذة مها ناجي، نائب الرئيس التنفيذي لقطاع الدعاية والإعلان، والأستاذة رانيا غريب، نائب الرئيس التنفيذي للعلاقات التنظيمية والشئون القانونية، والأستاذ هشام مهران، نائب الرئيس التنفيذي لقطاع الأعمال، والأستاذ مختار عمر، رئيس قطاع المبيعات، والأستاذة هالة عبد الودود، مدير قطاع العلاقات العامة والمسئولية المجتمعية، والأستاذ محمد الغول، مدير إدارة تسويق خدمات تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات
واستقبل الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بديوان عام الوزارة، الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان؛ لمناقشة خطة الاستعداد للعام الدراسي المقبل 2020/2021.
ورحب الدكتور طارق شوقي بالتعاون مع وزارة الصحة في عدة مجالات كما قدم الشكر للدكتورة هالة زايد على التعاون الوثيق في إدارة امتحانات الثانوية العامة والدبلومات الفنية؛ حيث سخرت الدولة كل إمكانياتها للحفاظ على صحة أبنائها الطلاب.
وأكد الدكتور طارق شوقي على أهمية التكاتف والتعاون مع وزارة الصحة لضمان الحفاظ على صحة أبنائنا الطلاب والوصول لأفضل نموذج يتناسب معهم خلال العام الدراسي المقبل، قائلًا: "إن العام الدراسي سيبدأ 17 أكتوبر 2020 ويستمر حتى 24 يونيو 2021 وتواجه الوزارة تحديًا كبيرًا في أعداد الطلاب، حيث إن هناك حوالي 22 مليون طالب، مقسمين على جميع المراحل".
ومن جهتها، قدمت الدكتورة هالة زايد التهنئة لوزير التربية والتعليم؛ لنجاح أعمال امتحانات شهادات الثانوية العامة والدبلومات الفنية، رغم كل ما واجهته منظومة الامتحانات من دعاوى تحذيرية لعدم إتمامها على الوجه المطلوب، مما يعد نجاحًا في التعامل مع التحديات الكبرى التي تواجه الدولة، مؤكدة على إيمانها بالتكامل والتعاون مع الوزارات والمؤسسات المعنية؛ لتخطي الأزمة الحالية لفيروس كورونا.
وناقش الجانبان التصورات المبدئية لخطة العام الدراسي المقبل، والتي سيتم الإعلان عنها كاملة أول سبتمبر المقبل، وبعض الحلول المقترحة لشكل ونظام الدراسة؛ للوصول إلى القرار الصحيح الذي يضمن استمرار العملية التعليمية لأبنائنا الطلاب بالشكل الذي نحافظ به على سلامتهم وصحتهم.