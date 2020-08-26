مؤقتة أو دائمة.. ما الفرق بين العدسات الثابتة والمتحركة للأسنان

واضاف حشمت في منشور له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، اإنه لا يمكن تناول الأطعمة بشكل جيد مع

؛ حيث ان ارتدائها يكون مظهر جمالي خلال المناسبات، وحل مؤقت لعلاج مشاكل الأسنان غير المنتظمة او غير المحبذة.