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مؤقتة أو دائمة.. ما الفرق بين العدسات الثابتة والمتحركة للأسنان

الأربعاء 26/أغسطس/2020 - 08:39 م
ما الفرق بين العدسات
ما الفرق بين العدسات الثابتة والمتحركة للأسنان
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آية التيجي
ظهرت العديد من التقنيات الحديثة في مجال طب وزراعة الأسنان، والتي وفرت الكثير من الوقت والمجهود على الطبيب والمريض، بل وتعطي نتائج ممتازة ومرضية خصوصا في مجال التركيبات.

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وقال الدكتور محمود حشمت عضو الجمعية الألمانية لزراعة الأسنان وزمالة تجميل جامعة مانشيستر، إنه يوجد فرق كبير بين من العدسات الثابتة و العدسات المُتحركة، حيث ان الإختلاف بينهما يمكن التلاعب بمصطلحاته بين المرضي بشكل خاطئ، وهو ما سنقوم بتوضيحه في السطور التالية.

العدسات المتحركة :
أشار حشمت، إلى أن العدسات المُتحركة هي عبارة عن تركبيات مؤقتة يتم من خلالها الضغط علي اللثة والأسنان، وبالتالي يمكن أن تتسبب في حدوث ما يُسمي بالـ “ ضب “.

واضاف حشمت في منشور له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، اإنه لا يمكن تناول الأطعمة بشكل جيد مع ارتداء العدسات المتحركة؛ حيث ان ارتدائها يكون مظهر جمالي خلال المناسبات، وحل مؤقت لعلاج مشاكل الأسنان غير المنتظمة  او غير المحبذة.

العدسات الثابتة :
وتابع حشمت، ان العدسات الثابتة هي عبارة عن عدسات يتم وضعها علي الأسنان عن طريق التركيب اما من خلال طريقة البرد او التخشين البسيط، و في بعض الحالات لا يُستدعي التخشين، فهي تعمل علي تغير شكل و لون الأسنان، وذلك من خلال تصميم الإبتسامة بالشكل الرقمي.

وأوضح حشمت، أنه يستخدم في العدسات الثابتة جهاز السيريك، و يتم من خلالها مراعاة الشكل الجمالي و الوظيفة الصحيحة والنطق الصحيح لمخارج الحروف، لذا من الضروري صناعة العدسات الثابتة من مواد قوية، ويمكن تنظيفها بكل سهولة لتكون دائمة.
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