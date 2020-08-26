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اقتصاد

سعر الدولار في 20 بنكا

الأربعاء 26/أغسطس/2020 - 08:30 م
صدى البلد
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محمد صبيح
تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه في عدد من البنوك خلال تعاملات اليوم الأربعاء الموافق 26-8-2020،بمتوسط قرشا واحدا،  بعد هبوطه أمس بمعدل 4 قروش.

وسجل متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري نحو 15.84 جنيه للشراء و 15.94 جنيه للبيع.

ووصل أقل سعر لـ الدولار مقابل الجنيه في بنك اتش اس بي سي إلي 15.82 جنيه للشراء و 15.92 جنيه للبيع، متراجعا بنحو قرشا واحدا.

كما تراجع  سعر الدولار مقابل الجنيه في بنوك " الإسكندرية، المصرف المتحد، عودة، المصرف العربي الدولي، التجاري الدولي، الاستثمار العربي، كريدي أجريكول" نحو 15.83 جنيه للشراء و 15.93 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار مقابل الجنيه في بنوك " بلوم، الأهلي الكويتي، الأهلي اليوناني، المصري الخليجي، المصري الخليجي، المصري لتنمية الصادرات، مصر، قناة السويس، الأهلي المصري، الكويت الوطني، التنمية الصناعية" لنحو 15.85 جنيه للشراء و 15.95 جنيه للبيع.

وصل سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك مصر إيران للتنمية لـ 15.83 جنيه للشراء 15.93 جنيه للبيع، متراجعا 3 قروش عن اسعار أمس 

وسجل سعر الدولار في بنك أبوظبي الاسلامي كأعلي سعر نحو 15.89 جنيه للشراء و 15.99 جنيه للبيع.
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