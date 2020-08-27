لا أمتلك سيارتين.. محمد يستغيث من توقف بطاقة التموين

شكا المواطن محمد الشوادفي عبد الحميد العدوى، من محافظة الغربية، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من توقف بطاقة تموين الخاصة بأسرته وذلك بزعم امتلاك سيارتين .





ويقول محمد الشوادفى في رسالته : إنه ذهب الى مرور الغربيه واستخرج ما يفيد بعدم امتلاكه لاي سيارات وقدمت هذه الاوراق في مكتب التموين لاستئناف صرف المعاش ولم يتم اتخاذ أى إجراء حتى الان.





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