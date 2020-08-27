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بين الناس

لا أمتلك سيارتين.. محمد يستغيث من توقف بطاقة التموين

الخميس 27/أغسطس/2020 - 03:02 م
صدى البلد
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وسام مختار
شكا المواطن محمد الشوادفي عبد الحميد العدوى، من محافظة الغربية، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من توقف بطاقة تموين الخاصة بأسرته وذلك بزعم امتلاك سيارتين .

ويقول محمد الشوادفى في رسالته : إنه ذهب الى مرور الغربيه واستخرج ما يفيد بعدم امتلاكه لاي سيارات وقدمت هذه الاوراق في مكتب التموين لاستئناف صرف المعاش ولم يتم اتخاذ أى إجراء حتى الان.

للتواصل مع القارئ  01009089090 رقم قومي : 25112091600592
 
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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.
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