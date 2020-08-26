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مرأة

احذر.. عادات يومية خاطئة تصيبك بنزلات البرد

الأربعاء 26/أغسطس/2020 - 11:32 م
نزلات البرد
نزلات البرد
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نهى هجرس
نزلات البرد ليست حالة خطيرة ، لكنها يمكن أن تتداخل مع الأنشطة اليومية للشخص بسبب أعراضه مثل السعال والعطس وآلام الحلق والصداع وغيرها الكثير.

وكشفًا لما قدمة موقع "boldsky" إليكم ابرز العادات الخاطئة التى تتسبب في الإصابة بنزلات البرد...


- عدم الحفاظ على نظافة اليدين
يعد الحفاظ على نظافة اليدين المناسبة هو القاعدة الأساسية والأولى للبقاء في صحة جيدة، يقلل من تكاثر الكائنات الدقيقة ويقلل من مخاطر الإصابة، وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) ، يجب تنظيف اليدين جيدًا بالماء والصابون أو معقمات الأيدي التي تحتوي على الكحول قبل تناول الطعام أو بعد استخدام الحمامات أو في أي وقت تبدو فيه متسخة.


- عدم ممارسة الرياضة 
لا تساعد التمارين في الحفاظ على محيط الخصر المناسب فحسب ، بل تعمل أيضًا على تحسين مناعتنا ووظائف الجسم الأخرى. يساعد في منع نزلات البرد إلى حد معين. 

- الإجهاد 
تقول العديد من التجارب التجريبية أن الإجهاد النفسي يرتبط ارتباطًا مباشرًا بزيادة خطر الإصابة بأمراض معدية ، بما في ذلك نزلات البرد، ويمكن لأحداث الحياة المجهدة والمشاكل اليومية والمشاعر السلبية أن تجعل الشخص عرضة لنزلات البرد بسبب اضطراب عمل جهاز المناعة.

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