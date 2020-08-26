احذر.. عادات يومية خاطئة تصيبك بنزلات البرد

وكشفًا لما قدمة موقع "boldsky" إليكم ابرز العادات الخاطئة التى تتسبب في الإصابة بنزلات البرد...

- الإجهاد

تقول العديد من التجارب التجريبية أن الإجهاد النفسي يرتبط ارتباطًا مباشرًا بزيادة خطر الإصابة بأمراض معدية ، بما في ذلك نزلات البرد، ويمكن لأحداث الحياة المجهدة والمشاكل اليومية والمشاعر السلبية أن تجعل الشخص عرضة لنزلات البرد بسبب اضطراب عمل جهاز المناعة.



