احتلال الباعة الجائلين لأرصفة شارع الجمهورية كابوس يطارد أهالى الحوامدية

شكا المواطن عادل صلاح، من أهالى الحوامدية بالجيزة ، في رسالة بعث بها لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من وقوف الباعة الجائلين على رصيف شارع الجمهورية بالحوامدية .





ويقول فى رسالته : نعانى من وقوف الباعة الجائلين على رصيف شارع الجمهورية بالحوامدية أمام مدرسة الشهيد مصطفى عمار والتعدى على حرم الشارع فضلا عن الضوضاء والتلوث وتراكم للقمامة من حولهم.

وناشد الأهالى المسئولين التصدى للباعة الجائلين وتحديد مكان لهم بعيدا عن الشارع والأرصفة.





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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.



